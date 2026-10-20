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20 октября 2026, 13:00 Читати українською

Ryanair сокращает 20 маршрутов и предупреждает о резком подорожании авиабилетов в 2027 году

Ryanair сократит миллион пассажирских мест на рейсах из Бельгии этой зимой и предупреждает о значительном подорожании авиабилетов в 2027 году. Генеральный директор компании Майкл О'Лири связывает грядущий рост цен с удорожанием нефти и призывает Евросоюз пересмотреть налоговые правила для авиакомпаний. Об этом пишет Euronews.

Ryanair сократит миллион пассажирских мест на рейсах из Бельгии этой зимой и предупреждает о значительном подорожании авиабилетов в 2027 году.
Ryanair сокращает на миллион количество мест на рейсах из Бельгии и прогнозирует значительный рост цен
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Ирландский лоукостер Ryanair сокращает зимнюю программу полетов из Бельгии на фоне повышения налога на авиаперевозки. Компания уберет 20 маршрутов и миллион пассажирских мест. В то же время ее руководитель Майкл О'Лири предупреждает, что в 2027 году авиабилеты могут существенно подорожать из-за роста цен на топливо.

Причиной сокращения рейсов в Бельгии стало повышение налога на авиаперевозки с €5 до €7 за билет. Сначала правительство планировало увеличить его до €10, но после давления со стороны авиационной отрасли смягчило решение. Однако этого не хватило, чтобы Ryanair отказалась от сокращения полетной программы.

О'Лири заявил, что компания переводит самолеты в страны с более выгодными условиями для авиаперевозок. Он также подверг критике налоговую политику Франции и Германии. Для сравнения, в Нидерландах налог на пассажирские авиаперевозки уже составляет 30,25 евро, а в Германии — 13,03 евро для большинства рейсов в пределах Европы.

Почему авиабилеты могут подорожать

Отдельная обеспокоенность Ryanair вызывает стоимость авиационного горючего. В этом году компания зафиксировала цену на нефть на уровне около $67 за баррель благодаря предварительным договоренностям о закупках. Однако в следующем году действие этой защиты завершится, и, по ожиданиям О'Лири, стоимость может удвоиться.

«Мы гарантируем отсутствие топливных надбавок, но нет сомнений, что в 2027 году авиабилеты существенно подорожают из-за значительно более высоких цен на нефть», — заявил руководитель Ryanair.

Его предупреждение раздалось на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent в пятницу завершила торги на уровне $109,86 за баррель, а впоследствии цена превысила $110. Среди факторов давления на рынок атаки на танкеры и угрозы поставке нефти из Персидского залива.

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Ryanair требует изменить правила в ЕС

О'Лири также призвал Евросоюз ввести более справедливые, по его мнению, экологические налоги для авиакомпаний. Он утверждает, что действующие правила создают неравные условия конкуренции: европейские перевозчики платят сборы за выбросы на рейсах в рамках ЕС, в то время как американские, азиатские и китайские авиакомпании имеют исключения для части международных маршрутов.

Руководитель Ryanair предлагает взимать сбор со всех рейсов, прибывающих в Европу или вылетающих из нее. В июле Европейская комиссия предложила расширить действие системы налогообложения выбросов на некоторые рейсы из Европы с 2029 года. В то же время, дальнемагистральные маршруты, в частности в Токио, и рейсы из США и Китая не подпадают под предложенное расширение.

Сокращение маршрутов Ryanair происходит на фоне аналогичных решений других перевозчиков. В этом году количество рейсов также сокращали шведский SAS и британский EasyJet.

Напомним

В мае 2026 года Ryanair планировала увеличить выплаты сотрудникам, выявляющим пассажиров с негабаритным ручной багажом. До этого авиакомпания выплачивала 2,50 евро за каждый такой случай, а нарушителя штрафовали на 75 евро.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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