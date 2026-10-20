Бронирование не будет сокращаться до 85% и 60%: в Раде раскрыли детали нового постановления

В финальной версии постановления Кабмина об изменении правил бронирования военнообязанных не должно быть конкретных ограничений в 85% и 60% для отдельных категорий предприятий. Об этом народный депутат от «Слуги народа», член парламентского Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил в интервью Новости.LIVE.

Квоты 85% и 60% пока не являются действующими нормами

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По его словам, соответствующие заверения члены комитета получили от представителей Минэкономики.

Постановление еще дорабатывают

Ранее в обнародованном проекте предлагалось сократить максимальный уровень бронирования для оборонных и энергетических предприятий со 100% до 85%, а для отдельных предприятий тепло- и водоснабжения и других коммунальных служб с 75% до 60%. Окончательный текст постановления не был обнародован и продолжал дорабатываться.

Вениславский подчеркнул, что поэтому говорить об утвержденном сокращении бронирования до этих уровней нельзя.

Что будет с координационным органом

Одновременно правительство рассматривает создание координационного органа по мобилизации и бронированию.

По словам Вениславского, он будет иметь совещательно-консультативные функции и не сможет самостоятельно признавать предприятие критически важным или отменять такой статус. Его задачей будет предоставление рекомендаций органам, принимающим соответствующие решения.

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Количество забронированных выросло

Нардеп также признал существенное увеличение количества забронированных работников за последние месяцы. В то же время, по его мнению, перед изменением правил нужно выяснить, в каких отраслях произошел рост и насколько он был обоснован.

Отдельно Вениславский подверг критике порядок подготовки изменений, заявив о недостаточных предварительных консультациях правительства с профильным парламентским комитетом.

Таким образом, квоты 85% и 60% пока не являются действующими нормами, а окончательные правила будут зависеть от финального текста постановления Кабмина.