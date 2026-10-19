Украинцам могут оставить только четверть пенсии: при каких условиях государство уменьшает выплаты

По информации издания «На пенсии», в 2026 году находящимся на полном государственном обеспечении пенсионерам выплачивают 25% назначенной суммы. В то же время предусмотрены исключения, в частности, если пенсия превышает стоимость содержания в заведении.

Кому в Украине могут урезать пенсию

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Кто может получать только 25% пенсии

Речь идет о людях, проживающих в учреждениях, где государство полностью обеспечивает их содержание. В таких условиях часть пенсии направляют на финансирование пребывания человека в учреждении, а остальную часть используют в соответствии с установленным законом порядком.

Правила определяет статья 48 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

После оформления на полное государственное содержание пенсионер получает 25% назначенной пенсии. Выплату в таком размере начинают с первого числа месяца, следующего за оформлением на государственное обеспечение.

Однако это не означает, что в любом случае человек автоматически теряет 75% своих денег. Если назначенная пенсия превышает стоимость содержания в заведении, пенсионеру выплачивают разницу, но не менее 25% пенсии.

Когда пенсию могут уменьшить по другим причинам

Отдельно от правил для людей на полном государственном содержании закон предусматривает удержание средств по пенсии по определенным обязательствам. Это другая процедура, не означающая автоматического сокращения назначенной пенсии.

По разъяснению Пенсионного фонда Украины, отчисления могут производиться, в частности, на основании судебных решений и других предусмотренных законом исполнительных документов.

Размер удержаний зависит от основания:

До 20% пенсии по большинству видов взысканий, в том числе в общих случаях погашения задолженности.

До 50% пенсии — для определенных законом случаев, в том числе взыскания алиментов и возмещения определенных видов ущерба.

Отчисления производятся в установленном законом порядке. Пенсионный фонд также может потребовать возврата излишне выплаченных сумм, если для этого есть законные основания, например, обнаружены недостоверные данные.

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Выросло ли количество пенсионеров, которым урезают выплаты

По состоянию на октябрь 2026 г. в открытых источниках нет подтвержденной статистики, которая свидетельствовала бы об увеличении количества пенсионеров, которым сократили выплаты на 75% или из которых осуществляют принудительные отчисления.

Пенсионный фонд публикует данные о численности получателей пенсий и размерах выплат, но эти показатели сами по себе не позволяют определить динамику количества людей, находящихся на полном государственном содержании или отчисленных из пенсий.

Поэтому утверждение о массовом увеличении количества таких случаев пока не имеет достаточного статистического подтверждения.

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