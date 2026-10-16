Залог для ВАКС: НБУ опроверг «блокировку» и привел данные банков

Можно ли сегодня внести залог за подозреваемого в коррупции? После громких скандалов в обществе заговорили, что банки перестали принимать подобные деньги. Глава Нацбанка Андрей Пышный проверил это запросом к банкам и назвал суммы, которые, по его словам, проходят без проблем. В то же время он признал , что часть банков ужесточила контроль.

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Об этом он рассказал в подкасте «Следи за деньгами» от AML Hub.

На фоне разговоров о том, что банковская система «закрыла доступ» к залогам, НБУ собрал данные за август и сентябрь. По словам Пышного, платежи на счет Высшего антикоррупционного суда поступают: в августе 51 миллион гривен, в сентябре 92 миллиона. В октябре на 10 число это 4,5 миллиона. «Говорить о том, что система не принимает нельзя», — подытожил глава НБУ.

Что показал запрос к банкам

Запрос охватил 59 банков. Половина из них, 29, ответила, что не имела сделок с залогами в пользу ВАКС. Остальные 29 предоставили данные. Из них видно, что за август и сентябрь клиенты банков совершили 527 операций по внесению залогов на сумму более 141 миллиона гривен.

Средства вносили 515 физических лиц, три физических лица — предпринимателя и 24 юридических лица. Наличными прошло 178 транзакций на 64 миллиона, безналично — 349 на 77 миллионов.

Почему контроль усилили

Пышный не отрицает, что ситуация изменилась. По его словам, после последних коррупционных скандалов залогам стало уделяться больше внимания, и в некоторых банках усилили проверки. Глава НБУ назвал это, с одной стороны, положительным моментом. В то же время, подчеркнул он, риск-ориентированный подход нельзя отменять только потому, что иногда приходится слышать обвинения, не имеющие ни фактических, ни юридических оснований. Суть этого подхода, объяснил Пышный, в том, что банк должен знать клиента: чем он занимается, как обычно движутся его деньги, кто его окружает. На основании этого банк оценивает риск и решает, какие вопросы задать и проводить ли платеж.

Как на самом деле работает надзор

Пышный развенчал и распространенное мнение, что НБУ в режиме реального времени видит все операции. По его словам, ни «большого монитора», ни кнопок «разрешить» или «запретить» нет. Первая линия — это банки: они анализируют историю клиента и принимают решение. НБУ проверяет уже впоследствии, во время надзорных проверок, правильно ли банк выполнил требования закона.

Ведущая подкаста Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что банки редко отказывают открыто. Чаще просят собрать еще один документ, потом еще один, и человек неделями ждет услугу, нужную ему немедленно. Пышный признал, что такая затяжка никому не нравится. Но, по его словам, реагировать регулятор может только на конкретные обращения.

Что с поданными жалобами

По словам Пышного, за 2,5−3 года в НБУ поступила 61 официальная жалоба на финмониторинг, из них 10 касались отказа в обслуживании. За последние три месяца, говорит он, жалоб от публичных деятелей (PEP) и членов их семей не было: ежедневно утром он получает отчет о таких обращениях. Пышный объяснил, что в НБУ даже следят за соцсетями, но когда разбираются, фактические обстоятельства часто отличаются от эмоциональных постов.

Поэтому глава НБУ призвал ПЭПов и их семьи сообщать регулятору о случаях, когда банк, по их мнению, действует вопреки закону или фактически отказывает в услуге. Только так, подчеркнул он, НБУ сможет понять, где нужно уточнить рекомендации для банков. По его словам, количество наблюдательных мер в отношении банков, в том числе с негативными оценками и мерами влияния, растет.