Залог для ВАКС: НБУ опроверг «блокировку» и привел данные банков

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 октября 2026, 20:20 Читати українською

Залог для ВАКС: НБУ опроверг «блокировку» и привел данные банков

Можно ли сегодня внести залог за подозреваемого в коррупции? После громких скандалов в обществе заговорили, что банки перестали принимать подобные деньги. Глава Нацбанка Андрей Пышный проверил это запросом к банкам и назвал суммы, которые, по его словам, проходят без проблем. В то же время он признал, что часть банков ужесточила контроль.

Можно ли сегодня внести залог за подозреваемого в коррупции?
Банки и залоги: Пышный говорит, что система работает
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Об этом он рассказал в подкасте «Следи за деньгами» от AML Hub.

На фоне разговоров о том, что банковская система «закрыла доступ» к залогам, НБУ собрал данные за август и сентябрь. По словам Пышного, платежи на счет Высшего антикоррупционного суда поступают: в августе 51 миллион гривен, в сентябре 92 миллиона. В октябре на 10 число это 4,5 миллиона. «Говорить о том, что система не принимает нельзя», — подытожил глава НБУ.

Что показал запрос к банкам

Запрос охватил 59 банков. Половина из них, 29, ответила, что не имела сделок с залогами в пользу ВАКС. Остальные 29 предоставили данные. Из них видно, что за август и сентябрь клиенты банков совершили 527 операций по внесению залогов на сумму более 141 миллиона гривен.

Средства вносили 515 физических лиц, три физических лица — предпринимателя и 24 юридических лица. Наличными прошло 178 транзакций на 64 миллиона, безналично — 349 на 77 миллионов.

Почему контроль усилили

Пышный не отрицает, что ситуация изменилась. По его словам, после последних коррупционных скандалов залогам стало уделяться больше внимания, и в некоторых банках усилили проверки. Глава НБУ назвал это, с одной стороны, положительным моментом. В то же время, подчеркнул он, риск-ориентированный подход нельзя отменять только потому, что иногда приходится слышать обвинения, не имеющие ни фактических, ни юридических оснований. Суть этого подхода, объяснил Пышный, в том, что банк должен знать клиента: чем он занимается, как обычно движутся его деньги, кто его окружает. На основании этого банк оценивает риск и решает, какие вопросы задать и проводить ли платеж.

Как на самом деле работает надзор

Пышный развенчал и распространенное мнение, что НБУ в режиме реального времени видит все операции. По его словам, ни «большого монитора», ни кнопок «разрешить» или «запретить» нет. Первая линия — это банки: они анализируют историю клиента и принимают решение. НБУ проверяет уже впоследствии, во время надзорных проверок, правильно ли банк выполнил требования закона.

Ведущая подкаста Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что банки редко отказывают открыто. Чаще просят собрать еще один документ, потом еще один, и человек неделями ждет услугу, нужную ему немедленно. Пышный признал, что такая затяжка никому не нравится. Но, по его словам, реагировать регулятор может только на конкретные обращения.

Что с поданными жалобами

По словам Пышного, за 2,5−3 года в НБУ поступила 61 официальная жалоба на финмониторинг, из них 10 касались отказа в обслуживании. За последние три месяца, говорит он, жалоб от публичных деятелей (PEP) и членов их семей не было: ежедневно утром он получает отчет о таких обращениях. Пышный объяснил, что в НБУ даже следят за соцсетями, но когда разбираются, фактические обстоятельства часто отличаются от эмоциональных постов.

Поэтому глава НБУ призвал ПЭПов и их семьи сообщать регулятору о случаях, когда банк, по их мнению, действует вопреки закону или фактически отказывает в услуге. Только так, подчеркнул он, НБУ сможет понять, где нужно уточнить рекомендации для банков. По его словам, количество наблюдательных мер в отношении банков, в том числе с негативными оценками и мерами влияния, растет.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами