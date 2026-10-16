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16 октября 2026, 17:00 Читати українською

КМУ не отменит постановление о бронировании: Корецкий назвал, кого новые правила не коснутся

Правительство пересматривает правила бронирования военнообязанных из-за злоупотреблений, в частности, оформления отсрочок для работников, не выполняющих критически важных задач. В то же время, радикально изменять условия бронирования для предприятий оборонной промышленности и энергетики не планируют. Об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил 16 октября в Верховной Раде.

Правительство пересматривает правила бронирования военнообязанных из-за злоупотреблений, в частности, оформления отсрочок для работников, не выполняющих критически важных задач.
Корецкий объяснил, изменят ли правила бронирования для оборонных предприятий
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Почему правительство пересматривает правила бронирования

По словам премьера, возможность бронировать 100% военнообязанных работников позволяет предприятиям искусственно увеличивать штат и оформлять отсрочки для людей, фактически не выполняющих критически важных задач.

В качестве примера Корецкий привел подрядчика энергетической компании, у которого непосредственно на заказ работают только 20 из 100 сотрудников, однако бронирование оформлено на весь штат.

Премьер также отметил, что предприятия ежемесячно продолжают получать бронирование для десятков тысяч работников. Поэтому правительство рассматривает, нужно ли изменять действующий порог бронирования на 100%.

Корецкий подчеркнул, что при определении критичности предприятия важно учитывать не только его финансовые показатели. Высокие зарплаты и отсутствие налоговых долгов сами по себе не означают, что компания выполняет критически важные для государства задачи. Определяющим должен быть его вклад в обороноспособность и обеспечение жизнедеятельности страны.

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Какие изменения обсуждали ранее

Ранее среди предложенных изменений в порядок бронирования рассматривалось сокращение квоты для предприятий оборонной промышленности и энергетики со 100% до 85%. Для предприятий теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами предлагали снизить предел с 75% до 60%.

Речь также шла о создании Координационного центра при Кабмине из 17 членов. Согласно описанию проекта его рекомендации могли бы стать необходимыми для получения статуса критически важного предприятия и бронирования более 50% военнообязанных работников. Центр также мог бы рекомендовать лишение предприятия такого статуса.

Однако эти положения описывали предложенные изменения, а не окончательно утвержденные правила.

Почему производители оружия опасаются сокращения квот

Исполнительный директор Технологических Сил Украины Анастасия Мишкина ранее предостерегала, что сокращение квоты бронирования для оборонных предприятий до 85% может привести к потере необходимых специалистов и усложнить выполнение производственных контрактов.

По ее подсчетам, на предприятии с тысячей военнообязанных работников 150 человек не смогут получить бронирование в пределах такой квоты. Если они мобилизованы, компании придется пересматривать бронирование других сотрудников, чтобы остаться в установленных пределах.

Мишкина также обращала внимание на риски для предприятий, работающих в несколько смен и вынужденных останавливать производство во время воздушных тревог.

В то же время, конкретные параметры изменений в систему бронирования еще прорабатывают. Корецкий подчеркнул, что оценивать новые правила преждевременно, пока нет окончательного решения и обнародованного документа.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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