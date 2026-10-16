Новые правила бронирования: почему производители оружия выступают против изменений

Правительство пересматривает правила бронирования военнообязанных, чтобы ограничить злоупотребления, которые, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, приобрели значительный масштаб. Среди предлагаемых изменений — сокращение квоты бронирования для предприятий оборонной промышленности со 100% до 85%. В отрасли предупреждают , что это может привести к потере специалистов и срыву контрактов на производство оружия.

Почему правительство хочет изменить правила бронирования

Сергей Корецкий объясняет необходимость пересмотра тем, что 100% квота позволяет бронировать работников, которые фактически не выполняют критически важных задач. По его словам, предприятия могут увеличивать штат и оформлять отсрочки для всех сотрудников, даже если часть из них не вовлечена в работы, от которых зависит обороноспособность или жизнеобеспечение страны.

В качестве примера премьер привел подрядчика энергетической компании, у которого непосредственно по заказу работают только 20 из 100 сотрудников, но забронированы все.

Корецкий также отметил, что высокие зарплаты и отсутствие налоговых долгов сами по себе не делают предприятие критически важным. По его словам, каждый месяц на таких предприятиях дополнительно бронируют десятки тысяч работников.

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Почему производители оружия опасаются новых ограничений

Исполнительный директор Технологических Сил Украины Анастасия Мишкина в колонке для РБК-Украина предупредила, что снижение квоты со 100% до 85% может лишить оборонные предприятия необходимых специалистов.

По ее подсчетам, на предприятии с тысячей военнообязанных работников 150 человек не смогут получить бронирование в пределах такой квоты. Если их мобилизуют, компании придется пересматривать бронирование других сотрудников, чтобы не превысить установленный предел.

Мишкин считает, что это может поставить под угрозу выполнение уже заключенных контрактов и усложнить расширение производства. Особенно это касается предприятий, работающих в несколько смен. При воздушных тревогах производство останавливается, поэтому для выполнения заказов компаниям нужно компенсировать потерянное время.

Какие еще изменения предлагают

Кроме сокращения квоты для оборонной промышленности и энергетики со 100% до 85%, проект предусматривает снижение лимита для предприятий теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами с 75% до 60%.

Также предлагают создать при Кабмине Координационный центр из 17 членов. По описанию Мишкиной его рекомендации потребуются для получения статуса критически важного предприятия и бронирования более 50% военнообязанных работников. Центр также сможет рекомендовать лишение предприятия такого статуса.

Представитель отрасли опасается, что дополнительные согласования усложнят подтверждение критичности предприятий и будут задерживать решение. По ее мнению, это создает дополнительные риски производства оружия и выполнения контрактов.

В то же время Мишкина отмечает, что предусмотренные проектом процентные показатели еще не могут измениться. По ее словам, на доработку этой части документа отведено пять дней — до 18 октября.

Напомним