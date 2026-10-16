Новые правила бронирования: почему производители оружия выступают против изменений

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 октября 2026, 15:05 Читати українською

Новые правила бронирования: почему производители оружия выступают против изменений

Правительство пересматривает правила бронирования военнообязанных, чтобы ограничить злоупотребления, которые, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, приобрели значительный масштаб. Среди предлагаемых изменений — сокращение квоты бронирования для предприятий оборонной промышленности со 100% до 85%. В отрасли предупреждают, что это может привести к потере специалистов и срыву контрактов на производство оружия.

Правительство пересматривает правила бронирования военнообязанных, чтобы ограничить злоупотребления, которые, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, приобрели значительный масштаб.
Новые правила бронирования: почему производители оружия выступают против изменений
Добавить как предпочтительный источник в Google

Почему правительство хочет изменить правила бронирования

Сергей Корецкий объясняет необходимость пересмотра тем, что 100% квота позволяет бронировать работников, которые фактически не выполняют критически важных задач. По его словам, предприятия могут увеличивать штат и оформлять отсрочки для всех сотрудников, даже если часть из них не вовлечена в работы, от которых зависит обороноспособность или жизнеобеспечение страны.

В качестве примера премьер привел подрядчика энергетической компании, у которого непосредственно по заказу работают только 20 из 100 сотрудников, но забронированы все.

Корецкий также отметил, что высокие зарплаты и отсутствие налоговых долгов сами по себе не делают предприятие критически важным. По его словам, каждый месяц на таких предприятиях дополнительно бронируют десятки тысяч работников.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Раде предлагают пересмотреть новые правила бронирования и привлечь бизнес к консультациям

Почему производители оружия опасаются новых ограничений

Исполнительный директор Технологических Сил Украины Анастасия Мишкина в колонке для РБК-Украина предупредила, что снижение квоты со 100% до 85% может лишить оборонные предприятия необходимых специалистов.

По ее подсчетам, на предприятии с тысячей военнообязанных работников 150 человек не смогут получить бронирование в пределах такой квоты. Если их мобилизуют, компании придется пересматривать бронирование других сотрудников, чтобы не превысить установленный предел.

Мишкин считает, что это может поставить под угрозу выполнение уже заключенных контрактов и усложнить расширение производства. Особенно это касается предприятий, работающих в несколько смен. При воздушных тревогах производство останавливается, поэтому для выполнения заказов компаниям нужно компенсировать потерянное время.

Какие еще изменения предлагают

Кроме сокращения квоты для оборонной промышленности и энергетики со 100% до 85%, проект предусматривает снижение лимита для предприятий теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами с 75% до 60%.

Также предлагают создать при Кабмине Координационный центр из 17 членов. По описанию Мишкиной его рекомендации потребуются для получения статуса критически важного предприятия и бронирования более 50% военнообязанных работников. Центр также сможет рекомендовать лишение предприятия такого статуса.

Представитель отрасли опасается, что дополнительные согласования усложнят подтверждение критичности предприятий и будут задерживать решение. По ее мнению, это создает дополнительные риски производства оружия и выполнения контрактов.

В то же время Мишкина отмечает, что предусмотренные проектом процентные показатели еще не могут измениться. По ее словам, на доработку этой части документа отведено пять дней — до 18 октября.

Напомним

14 октября Кабмин принял новое постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации. Документ предусматривает сокращение квот для оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100 до 85% и другие изменения. Также планируется создать новый орган, который будет давать статус критического предприятия.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
16 октября 2026, 17:46
#
Що, вже не так смішно виробникам зброї? тепер не тільки інші мають вмирати, а й вони теж!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами