Более 186 млн грн на защиту военных: ВСУ получат 4700 противообломковых костюмов к декабрю

Министерство обороны Украины законтрактовало 4700 противообломковых костюмов для Вооруженных сил Украины на сумму более 186 млн грн. Это первая централизованная закупка такого защитного снаряжения. Контракты были заключены с четырьмя поставщиками, которые должны поставить комплекты до 18 декабря 2026 года. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на Минобороны.

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Что входит в комплект

Вес одного костюма составляет около 2 кг. Он состоит из куртки, брюк и дополнительных защитных элементов для тазового участка и верхней части бедер.

Костюм был разработан так, чтобы соединить защиту с возможностью свободно двигаться. Мягкие баллистические пакеты должны защищать военных от обломков и шаров, не ограничивая их движения.

Снаряжение можно носить вместе с бронежилетом. В первую очередь, оно предназначено для военных на линии боевого столкновения, где существует высокий риск поражения обломками артиллерийских снарядов и боеприпасов, сброшенных с дронов.

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Чем особые украинские костюмы

Технические требования к снаряжению разработало Командование сил логистики ВСУ. По данным Минобороны, аналогичных противообломковых костюмов в странах НАТО нет. Украинский прототип уже был передан международным партнерам для ознакомления.

Централизованная закупка должна обеспечить военных дополнительную защиту в ситуациях, когда бронежилет не закрывает все уязвимые участки тела, а обломочные поражения представляют значительную опасность.

Ранее Минобороны также сообщало, что законтрактовало 99,5% потребности ВСУ в зимней одежде и снаряжении.

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