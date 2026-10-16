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16 октября 2026, 10:26 Читати українською

Более 186 млн грн на защиту военных: ВСУ получат 4700 противообломковых костюмов к декабрю

Министерство обороны Украины законтрактовало 4700 противообломковых костюмов для Вооруженных сил Украины на сумму более 186 млн грн. Это первая централизованная закупка такого защитного снаряжения. Контракты были заключены с четырьмя поставщиками, которые должны поставить комплекты до 18 декабря 2026 года. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на Минобороны.

Министерство обороны Украины законтрактовало 4700 противообломковых костюмов для Вооруженных сил Украины на сумму более 186 млн грн.
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Что входит в комплект

Вес одного костюма составляет около 2 кг. Он состоит из куртки, брюк и дополнительных защитных элементов для тазового участка и верхней части бедер.

Костюм был разработан так, чтобы соединить защиту с возможностью свободно двигаться. Мягкие баллистические пакеты должны защищать военных от обломков и шаров, не ограничивая их движения.

Снаряжение можно носить вместе с бронежилетом. В первую очередь, оно предназначено для военных на линии боевого столкновения, где существует высокий риск поражения обломками артиллерийских снарядов и боеприпасов, сброшенных с дронов.

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Чем особые украинские костюмы

Технические требования к снаряжению разработало Командование сил логистики ВСУ. По данным Минобороны, аналогичных противообломковых костюмов в странах НАТО нет. Украинский прототип уже был передан международным партнерам для ознакомления.

Централизованная закупка должна обеспечить военных дополнительную защиту в ситуациях, когда бронежилет не закрывает все уязвимые участки тела, а обломочные поражения представляют значительную опасность.

Ранее Минобороны также сообщало, что законтрактовало 99,5% потребности ВСУ в зимней одежде и снаряжении.

Как мы писали: В ВСУ пересмотрят роль сержантов и их денежное обеспечение

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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16 октября 2026, 13:08
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