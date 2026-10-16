Продажи авто частным покупателям падают, а корпоративные растут: топ-5 моделей в Украине

За январь-сентябрь 2026 года украинский автопарк пополнили 48,6 тыс. новых легковых автомобилей. При этом продажи частным покупателям сократились на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, тогда как корпоративный сегмент вырос на 8%. Об этом сообщает «Укравтопром».

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В общей сложности 64% новых легковых автомобилей приобрели частные клиенты, а 36% — юридические лица. Такая динамика свидетельствует о разных тенденциях на авторынке: спрос со стороны населения снижается, в то время как компании увеличивают закупки автотранспорта.

Какие автомобили выбирают частные покупатели

Самой популярной моделью среди частных клиентов стала Toyota RAV4. В пятерку лидеров также вошли Hyundai, Mazda, Skoda и еще один внедорожник Toyota.

Рейтинг самых популярных новых легковушек в частном сегменте за январь-сентябрь:

Toyota RAV4 — 2343 автомобиля. Hyundai Tucson — 1521 автомобиль. Mazda CX-5 — 1158 автомобилей. Skoda Kodiaq — 927 автомобилей. Toyota Prado — 912 автомобилей.



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Какие модели покупают компании

В корпоративном сегменте первое место занял Renault Duster — его приобрели 2712 раз. Значительный спрос также имели модели Skoda и Toyota.

Пятерка самых популярных новых легковушек среди юридических лиц:

Renault Duster — 2712 автомобилей. Skoda Octavia — 834 автомобиля. Skoda Kodiaq — 639 автомобилей. Toyota RAV4 — 610 автомобилей. Toyota Hilux — 558 автомобилей.

Следовательно, несмотря на всеобщее сокращение продаж частным клиентам, корпоративный сегмент демонстрирует рост. Самые популярные модели в обеих категориях частично совпадают, однако среди компаний безоговорочным лидером стал Renault Duster, а частные покупатели чаще всего выбирали Toyota RAV4.



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