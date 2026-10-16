За январь-сентябрь 2026 года украинский автопарк пополнили 48,6 тыс. новых легковых автомобилей. При этом продажи частным покупателям сократились на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, тогда как корпоративный сегмент вырос на 8%. Об этом сообщает «Укравтопром».
Продажи авто частным покупателям падают, а корпоративные растут: топ-5 моделей в Украине
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В общей сложности 64% новых легковых автомобилей приобрели частные клиенты, а 36% — юридические лица. Такая динамика свидетельствует о разных тенденциях на авторынке: спрос со стороны населения снижается, в то время как компании увеличивают закупки автотранспорта.
Какие автомобили выбирают частные покупатели
Самой популярной моделью среди частных клиентов стала Toyota RAV4. В пятерку лидеров также вошли Hyundai, Mazda, Skoda и еще один внедорожник Toyota.
Рейтинг самых популярных новых легковушек в частном сегменте за январь-сентябрь:
-
Toyota RAV4 — 2343 автомобиля.
-
Hyundai Tucson — 1521 автомобиль.
-
Mazda CX-5 — 1158 автомобилей.
-
Skoda Kodiaq — 927 автомобилей.
-
Toyota Prado — 912 автомобилей.
Читайте также: Китай производит дешевле и быстрее: успеет ли Европа спасти свой автопром
Какие модели покупают компании
В корпоративном сегменте первое место занял Renault Duster — его приобрели 2712 раз. Значительный спрос также имели модели Skoda и Toyota.
Пятерка самых популярных новых легковушек среди юридических лиц:
-
Renault Duster — 2712 автомобилей.
-
Skoda Octavia — 834 автомобиля.
-
Skoda Kodiaq — 639 автомобилей.
-
Toyota RAV4 — 610 автомобилей.
-
Toyota Hilux — 558 автомобилей.
Следовательно, несмотря на всеобщее сокращение продаж частным клиентам, корпоративный сегмент демонстрирует рост. Самые популярные модели в обеих категориях частично совпадают, однако среди компаний безоговорочным лидером стал Renault Duster, а частные покупатели чаще всего выбирали Toyota RAV4.
Как мы писали, Китай поставил рекордную цель для автопрома: 70% электромобилей к 2030 году
Комментарии