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16 октября 2026, 11:02 Читати українською

Продажи авто частным покупателям падают, а корпоративные растут: топ-5 моделей в Украине

За январь-сентябрь 2026 года украинский автопарк пополнили 48,6 тыс. новых легковых автомобилей. При этом продажи частным покупателям сократились на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, тогда как корпоративный сегмент вырос на 8%. Об этом сообщает «Укравтопром».

За январь-сентябрь 2026 года украинский автопарк пополнили 48,6 тыс.
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В общей сложности 64% новых легковых автомобилей приобрели частные клиенты, а 36% — юридические лица. Такая динамика свидетельствует о разных тенденциях на авторынке: спрос со стороны населения снижается, в то время как компании увеличивают закупки автотранспорта.

Какие автомобили выбирают частные покупатели

Самой популярной моделью среди частных клиентов стала Toyota RAV4. В пятерку лидеров также вошли Hyundai, Mazda, Skoda и еще один внедорожник Toyota.

Рейтинг самых популярных новых легковушек в частном сегменте за январь-сентябрь:

  1. Toyota RAV4 — 2343 автомобиля.

  2. Hyundai Tucson — 1521 автомобиль.

  3. Mazda CX-5 — 1158 автомобилей.

  4. Skoda Kodiaq — 927 автомобилей.

  5. Toyota Prado — 912 автомобилей.


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Какие модели покупают компании

В корпоративном сегменте первое место занял Renault Duster — его приобрели 2712 раз. Значительный спрос также имели модели Skoda и Toyota.

Пятерка самых популярных новых легковушек среди юридических лиц:

  1. Renault Duster — 2712 автомобилей.

  2. Skoda Octavia — 834 автомобиля.

  3. Skoda Kodiaq — 639 автомобилей.

  4. Toyota RAV4 — 610 автомобилей.

  5. Toyota Hilux — 558 автомобилей.

Следовательно, несмотря на всеобщее сокращение продаж частным клиентам, корпоративный сегмент демонстрирует рост. Самые популярные модели в обеих категориях частично совпадают, однако среди компаний безоговорочным лидером стал Renault Duster, а частные покупатели чаще всего выбирали Toyota RAV4.


Как мы писали, Китай поставил рекордную цель для автопрома: 70% электромобилей к 2030 году

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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