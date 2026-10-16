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16 октября 2026, 8:45 Читати українською

Органы для пересадки будут перевозить беспилотниками? Минздрав готовит эксперимент на время войны

Министерство здравоохранения предлагает запустить экспериментальный проект по доставке донорских органов, образцов крови, лекарств и медицинских изделий для трансплантации с помощью беспилотников. В 2026—2027 годах Институт сердца Минздрава планирует провести восемь таких перевозок с использованием трех дронов, которые уже находятся на балансе заведения. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Министерство здравоохранения предлагает запустить экспериментальный проект по доставке донорских органов, образцов крови, лекарств и медицинских изделий для трансплантации с помощью беспилотников.
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Зачем нужны медицинские дроны

Общая стоимость эксперимента составит 1 млн грн — его профинансирует сам Институт сердца.

При трансплантации время доставки донорского органа имеет критическое значение: задержка может сделать его непригодным для пересадки. В условиях военного состояния перевозки наземным транспортом затрудняют повреждение дорог и мостов, перекрытие автодорог и комендантский час.

Беспилотники должны помочь сократить время доставки между медицинскими учреждениями и обеспечить своевременное проведение трансплантаций.

Проект предлагают реализовывать во время военного положения, но не дольше двух лет. После эксперимента правительство сможет оценить его результаты и решить, следует ли внедрять такой способ транспортировки на постоянной основе.

Какие ограничения будут действовать для полетов

Из-за военных рисков использование дронов будет иметь строгие ограничения. В частности, беспилотникам запретят летать над Киевом и областными центрами кроме согласованных маршрутов для взлета и посадки непосредственно в больницах. Также запретят полеты над объектами критической инфраструктуры.

Каждый вылет потребует разрешения Генерального штаба ВСУ. Заявку на использование воздушного пространства необходимо подать не менее часа до полета.

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Отдельно определят требования к оборудованию дронов, температурному режиму и сохранению груза. Если беспилотник не сможет продлить полет, орган или другой медицинский груз доставит наземным транспортом группа быстрого реагирования.

Речь идет именно о проекте постановления Кабмина, который Минздрав предлагал на общественное обсуждение. Для полноценного запуска эксперимента правительство должно утвердить решение.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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