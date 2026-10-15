Украинцам в ЕС готовят варианты проживания после 2028: кто сможет остаться

Временная защита для украинцев в ЕС продлена до 4 марта 2028 года. Это решение было принято странами Евросоюза в июле 2026 года. Однако европейские государства уже готовят механизмы перехода к другим правовым статусам. Соответствующее заключение было принято 13 октября 2026 года.

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По состоянию на июль 2026 года временной защитой в ЕС пользовались около 4,4 млн человек, выехавших из Украины. Европейский комитет регионов отмечает, что странам нужно использовать время до марта 2028 года, чтобы подготовить понятные правила и не допустить ситуации, когда люди потеряют правовой статус из-за отсутствия информации или несвоевременно оформленных документов.

По каким критериям украинцы смогут остаться

Единого для всего ЕС набора критериев, который автоматически позволит всем украинцам остаться, пока нет. Европейский комитет регионов призывает устранить барьеры для интеграции, а конкретные требования к видам на жительство будут определять законодательство ЕС и правила каждой страны.

Еще в сентябре 2025 года Совет Е С рекомендовал государствам подготовить переход на другие правовые основания проживания для украинцев, которые отвечают установленным условиям. Среди возможных оснований:

Трудоустройство или самозанятость. Работа или собственное дело может стать основанием для оформления соответствующего разрешения, если человек выполняет требования страны пребывания.

Обучение и профессиональная подготовка. Обучение, профессиональное переобучение или научная деятельность могут открыть путь другому статусу.

Семейные происшествия. Отдельные разрешения предусмотрены для воссоединения семьи и других определенных законом оснований.

Остальные типы разрешений. При определенных условиях можно претендовать на специальные национальные разрешения или статусы, предусмотренные законодательством ЕС, например высококвалифицированных работников.

Важно: наличие работы, диплома или семьи в стране ЕС само по себе не гарантирует новое разрешение. Каждое государство будет применять свои критерии, а человек должен будет соответствовать условиям конкретного типа проживания.

Что ЕС сочтет важным для интеграции

В заключении Европейского комитета регионов особо отмечается, что интеграция не должна сводиться только к поиску работы. Города и регионы призывают устранить препятствия, мешающие украинцам полноценно участвовать в жизни общин.

Среди приоритетов — доступ к трудоустройству, образованию, медицинской помощи, надлежащему жилью и социальным услугам. Отдельно речь идет о признании украинских профессиональных квалификаций. Это важно для специалистов, которые имеют образование и опыт в Украине, но не могут работать по специальности из-за требований к дипломам или лицензиям.

Европейский комитет регионов также призывает инвестировать в образование, профессиональные навыки и развитие компетенций украинцев. Это должно быть полезно как для стран, принимающих людей, так и для восстановления Украины в будущем. Особое внимание предлагают уделять детям и молодежи, женщинам, пожилым людям, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям.

Могут ли украинцев обязать вернуться домой

Европейский комитет регионов выступает за то, чтобы предстоящее возвращение в Украину было добровольным, информированным, безопасным и устойчивым. При принятии решений предлагают учитывать семейные обстоятельства, состояние здоровья, образование детей и связи с местной общиной.

Для планирующих возвращение ЕС и Украина должны развивать сотрудничество между городами и регионами, поддерживать восстановление жилья, местных услуг и непрерывность образования, медицины и социальной защиты.

Города и регионы ЕС, фактически обеспечивающие украинцев жильем, школами, медицинской помощью и поддержкой в трудоустройстве, также хотят получить предполагаемое финансирование от Евросоюза и национальных правительств.

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Что это значит на практике

Вывод Европейского комитета регионов — это политическая рекомендация, а не закон, уже создающий новый миграционный статус. Он не гарантирует постоянное проживание всем украинцам и не устанавливает обязательное требование возвращаться домой после марта 2028 года.

Его главная цель — побуждать ЕС и страны-члены заранее подготовить понятный переход от временной защиты к другим законным основаниям проживания или добровольному возвращению.

Для украинцев практический вывод заключается в том, что следует заранее узнавать правила страны пребывания: какие требования она предъявляет к рабочему разрешению, обучению, воссоединению семьи или другим статусам. Именно национальные правила, а не новое заключение Комитета регионов будут определять, кто сможет остаться после завершения временной защиты.

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