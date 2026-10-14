Миллиардный ущерб АТБ из-за российских ударов: будет ли дефицит продуктов

Российские удары по складам «АТБ-маркет» нанесли компании миллиардный ущерб и привели к потере части товаров. Снабжение магазинов задерживается из-за усложненной логистики, однако в компании уверяют, что дефицита продуктов пока нет. Об этом NV Бизнес сообщила пресс-служба АТБ-маркет.

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Окончательную сумму ущерба ещё подсчитывают.

«Сотрудники не пострадали — согласно инструкциям, в тревогу все прекращают работу и уходят в мобильные укрытия», — сообщили в компании.



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Какие финансовые показатели имеет АТБ

АТБ-маркет — крупнейший украинский ритейлер по обороту и количеству магазинов. По итогам 2025 года оборот компании вырос на 18,4% — до 247,3 млрд грн, а прибыль увеличилась на 10,5% — до 3,4 млрд грн. Об этом NV Бизнес писал в марте 2026 года.

В начале 2026 года сеть насчитывала 1319 магазинов в Украине. В 2025 году компания открыла 67 новых торговых точек и капитально модернизировала еще семь. Два магазина были полностью восстановлены после российских обстрелов.

Несмотря на потерю части товаров и задержки с доставкой после российских атак, АТБ-маркет пока не сообщает о дефиците продуктов в своих магазинах.

Напомним, 28 августа сеть супермаркетов «АТБ» ввела ограничения на приобретение отдельных продуктов — не более 6 единиц или упаковок в одни руки. Лимит распространялся на социально значимые товары, в частности, яйца, крупы и масло. В компании объяснили, что так пытаются предотвратить массовые закупки для дальнейшей перепродажи.