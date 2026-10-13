JPMorgan впервые с 2023 года показал прибыль ниже прогнозов аналитиков: результаты квартала

Один из крупнейших банков США, JPMorgan Chase, впервые с четвертого квартала 2023 года не оправдал ожиданий аналитиков по квартальной прибыли. Результаты банка отражают замедление заключения сделок в инвестиционном банкинге и сокращение доходов от торговли облигациями, несмотря на рост доходов от торговли акциями. Об этом пишет Reuters.

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Прибыль ниже ожиданий

В третьем квартале JPMorgan получил $5,57 прибыли на акцию, в то время как аналитики прогнозировали $5,85. Это первый случай подобного отставания от прогноза с конца 2023 года, свидетельствуют данные LSEG. Результаты отражают неоднородную ситуацию на финансовых рынках: торговля акциями активизировалась, в то время как торговля облигациями и заключение сделок замедлились.

Торговля акциями выросла, облигациями — сократилась.

Доход рыночного подразделения JPMorgan вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, доходы от торговли акциями увеличились на 49%, тогда как доходы от торговли облигациями, а точнее инструментами с фиксированной доходностью, сократились на 4%.

Комиссионные доходы инвестиционного банкинга снизились на 8% по сравнению со вторым кварталом, хотя в годовом исчислении выросли на 14%. Активность на рынке первичных публичных размещений акций (IPO) также замедлилась после сильного начала года.

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Банк повысил прогноз доходов

Несмотря на более слабые ожидания по прибыли, JPMorgan повысил прогноз чистого процентного дохода в год до $106,2 млрд с учетом рыночного подразделения и до $97,2 млрд без него. Ранее банк прогнозировал соответственно $105,5 млрд и $96,5 млрд.

Чистый процентный доход без учета рыночного подразделения в третьем квартале вырос на 6% до $24,7 млрд. Средний объем кредитов увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом.

В то же время банк повысил прогноз годовых скорректированных расходов со $107,5 млрд до $108,6 млрд. Финансовый директор Джереми Барнум объяснил это тем, что рост доходов превысил предыдущие ожидания.

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