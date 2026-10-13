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13 октября 2026, 13:15 Читати українською

Масло, яйца и свинина дешевеют: на какие продукты изменились цены за неделю

По состоянию на 13 октября, цены на большинство основных продуктов питания в Украине остаются стабильными. В то же время за последнюю неделю больше подешевели овощи: лук потерял в цене 9%, капуста — 7%. Также снизилась стоимость сливочного масла, яиц и свинины. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного мониторинга цен Минагро.

По состоянию на 13 октября, цены на большинство основных продуктов питания в Украине остаются стабильными.
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Что подешевело

Больше всего за неделю снизились цены на овощи:

  • Лук — на 9%.

  • Капуста — на 7%.

  • Морковь — на 3%.

  • Свекла — на 2%.

Подешевели и отдельные другие продукты. В частности, сливочное масло стало дешевле на 4%, яйца — на 3%, а свинина — на 2%.

Что подорожало

Незначительный рост цен был зафиксирован на несколько продуктов:

  • Овсяная крупа — на 2%.

  • Картофель — на 2%.

  • Молоко — на 2%.

  • Гречка — на 1%.

  • Ржаной хлеб — на 1%.

  • Сметана — на 1%.

На какие продукты цены не изменились

В течение недели без изменений осталась стоимость батона, подсолнечного масла, сахара, курятины и говядины.

Цены на основные продукты питания в Украине отслеживают еженедельно. Такой мониторинг позволяет оценивать изменение стоимости продуктов и общую динамику потребительского рынка.

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В то же время, по данным Agrotimes, на 1 октября стоимость овощей для приготовления кастрюли борща объемом 4−5 литров составляет 168,25 грн, что на 0,38 грн больше по сравнению с серединой сентября.

Как мы писали, Овощи борщового набора в Украине заметно подешевели

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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