Масло, яйца и свинина дешевеют: на какие продукты изменились цены за неделю

По состоянию на 13 октября, цены на большинство основных продуктов питания в Украине остаются стабильными. В то же время за последнюю неделю больше подешевели овощи: лук потерял в цене 9%, капуста — 7%. Также снизилась стоимость сливочного масла, яиц и свинины. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного мониторинга цен Минагро.

Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что подешевело

Больше всего за неделю снизились цены на овощи:

Лук — на 9%.

Капуста — на 7%.

Морковь — на 3%.

Свекла — на 2%.

Подешевели и отдельные другие продукты. В частности, сливочное масло стало дешевле на 4%, яйца — на 3%, а свинина — на 2%.

Что подорожало

Незначительный рост цен был зафиксирован на несколько продуктов:

Овсяная крупа — на 2%.

Картофель — на 2%.

Молоко — на 2%.

Гречка — на 1%.

Ржаной хлеб — на 1%.

Сметана — на 1%.

На какие продукты цены не изменились

В течение недели без изменений осталась стоимость батона, подсолнечного масла, сахара, курятины и говядины.

Цены на основные продукты питания в Украине отслеживают еженедельно. Такой мониторинг позволяет оценивать изменение стоимости продуктов и общую динамику потребительского рынка.

Читайте также: Аграриям нужно до 80 млрд грн: Украина расширяет кредитование и поддержку экспорта

В то же время, по данным Agrotimes, на 1 октября стоимость овощей для приготовления кастрюли борща объемом 4−5 литров составляет 168,25 грн, что на 0,38 грн больше по сравнению с серединой сентября.

Как мы писали, Овощи борщового набора в Украине заметно подешевели