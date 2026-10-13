По состоянию на 13 октября, цены на большинство основных продуктов питания в Украине остаются стабильными. В то же время за последнюю неделю больше подешевели овощи: лук потерял в цене 9%, капуста — 7%. Также снизилась стоимость сливочного масла, яиц и свинины. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного мониторинга цен Минагро.
Масло, яйца и свинина дешевеют: на какие продукты изменились цены за неделю
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что подешевело
Больше всего за неделю снизились цены на овощи:
-
Лук — на 9%.
-
Капуста — на 7%.
-
Морковь — на 3%.
-
Свекла — на 2%.
Подешевели и отдельные другие продукты. В частности, сливочное масло стало дешевле на 4%, яйца — на 3%, а свинина — на 2%.
Что подорожало
Незначительный рост цен был зафиксирован на несколько продуктов:
-
Овсяная крупа — на 2%.
-
Картофель — на 2%.
-
Молоко — на 2%.
-
Гречка — на 1%.
-
Ржаной хлеб — на 1%.
-
Сметана — на 1%.
На какие продукты цены не изменились
В течение недели без изменений осталась стоимость батона, подсолнечного масла, сахара, курятины и говядины.
Цены на основные продукты питания в Украине отслеживают еженедельно. Такой мониторинг позволяет оценивать изменение стоимости продуктов и общую динамику потребительского рынка.
Читайте также: Аграриям нужно до 80 млрд грн: Украина расширяет кредитование и поддержку экспорта
В то же время, по данным Agrotimes, на 1 октября стоимость овощей для приготовления кастрюли борща объемом 4−5 литров составляет 168,25 грн, что на 0,38 грн больше по сравнению с серединой сентября.
Как мы писали, Овощи борщового набора в Украине заметно подешевели
Комментарии