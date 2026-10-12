ДНС за год прекратила действие 4 775 лицензий: за какие нарушения наказывали продавцов алкоголя и горючего

Через год после введения требований к оплате труда для продавцов алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет и горючего средняя зарплата у лицензиатов выросла на 26,7% — до 36 593,23 грн. В то же время количество предприятий, не соблюдающих установленные требования, сократилось на 93,3%. Такие результаты обнародовала Государственная налоговая служба.

Какие результаты получила ГНС за год

Новые требования к оплате труда вступили в силу 1 октября 2025 года. По данным ГНС, за это время ситуация с соблюдением правил существенно изменилась:

Средняя зарплата выросла на 26,7% — до 36 593,23 грн по состоянию на 1 октября 2026 года.

Количество лицензиатов, не обеспечивающих минимальный уровень оплаты труда, сократилось на 93,3%. Пока таких субъектов осталось 702 — на 9 908 меньше, чем в октябре 2025 года.

Количество лицензиатов, у которых официально трудоустроенных работников меньше торговых мест, уменьшилось на 95%. По состоянию на 1 октября 2026 г. таких предприятий было 148 — на 2 616 меньше, чем годом ранее.

В ГНС связывают эти результаты с информированием бизнеса о новых требованиях и контролем за их выполнением.

За нарушение аннулировали тысячи лицензий

С 1 октября 2025 года налоговая служба уведомляет лицензиатов о требованиях к оплате труда через Электронный кабинет плательщика, официальные информационные ресурсы, индивидуальные налоговые консультации и разъяснения территориальных органов.

В то же время, налоговики проводят фактические проверки. По их результатам прекращено действие 4775 лицензий из-за несоблюдения требований к минимальной зарплате в течение трех месяцев подряд.

В ходе проверок выявляются и другие нарушения в сфере торговли подакцизными товарами. Среди них продажа продукции без марок акцизного налога или с поддельными марками, нарушение установленных цен, невыдача фискальных чеков и неприменение регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО).

За такие нарушения применили финансовые санкции на общую сумму 51,7 млн. грн.

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Какие требования к зарплатам установили для лицензиатов

Правила предусмотрены статьей 42 Закона Украины № 3817-IX и касаются предприятий, продающих алкогольные напитки, табачные изделия, жидкости для электронных сигарет и горючее.

Требования зависят от расположения предприятия и площади торгового зала:

Не менее двух минимальных зарплат в среднемесячном размере — для лицензиатов в областных центрах и в радиусе 50 км от них.

Не менее 1,5 минимальной зарплаты — для лицензиатов за пределами этой территории, если площадь торгового зала составляет менее 500 кв. м.

Если лицензиат не соблюдает установленный уровень оплаты труда в течение трех месяцев подряд, статья 46 этого закона предусматривает прекращение действия лицензии.

Цель требований — противодействие выплате зарплат «в конвертах», обеспечение официального трудоустройства и создание равных условий для бизнеса. По оценке ГНС, результаты первого года действия правил свидетельствуют о существенном сокращении количества лицензиатов, не выполняющих требования по оплате труда.

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