Кто скупает государственные облигации Украины: банки сокращают вложения, а украинцы прибавляют по 4 млрд грн ежемесячно

За январь-август 2026 года портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков сократился на 9 млрд грн — до 922,67 млрд грн. Более всего уменьшили вложения ПриватБанк и Укргазбанк , тогда как отдельные банки, в частности Универсал Банк и ПУМБ , наоборот, нарастили портфели. Такие данные приводит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие банки увеличили портфель ОВГЗ

Больше государственных облигаций за восемь месяцев приобрел Универсал Банк, который работает в частности с клиентами monobank. Его портфель вырос на 6,06 млрд грн — до 19,81 млрд грн.

Среди других банков, нарастивших вложения:

ПУМБ — на 5,22 млрд грн, до 33,63 млрд грн;

Райффайзен Банк — на 3,82 млрд грн, до 42,44 млрд грн;

Укрсиббанк — на 3,58 млрд грн, до 29,41 млрд грн;

Банк «Южный» — на 2,19 млрд грн, до 8,44 млрд грн.

Кто больше всего сократил вложение

Больше уменьшил портфель ОВГЗ ПриватБанк — на 23,07 млрд грн, до 351,82 млрд грн. Тем не менее, он остается крупнейшим владельцем государственных облигаций среди банков в приведенной аналитике.

Также сокращения зафиксировали:

Укргазбанк — на 9,79 млрд грн, до 40,91 млрд грн;

КБ «Глобус» — на 6,18 млрд грн, до 4,35 млрд грн;

Укрэксимбанк — на 2,71 млрд грн, до 55,90 млрд грн.

Аналитик отмечает, что уменьшение портфеля не обязательно означает продажу облигаций: часть бумаг могла быть погашена.

Читайте также: Почти 2 трлн грн в ОВГЗ: сколько государственных облигаций имеют банки, бизнес и граждане



Граждане увеличивают вложения, а банки сокращают

По оценке Шевчишина, физические лица остаются основной группой инвесторов, стабильно наращивающей вложения в гривневые ОВГЗ. В среднем их портфель увеличивается примерно на 4 млрд грн в месяц.

В то же время, покупки бизнеса почти остановились, а в последние месяцы аналитик фиксирует отрицательную динамику. Объемы вложений нерезидентов остаются незначительными по сравнению с портфелями других категорий владельцев.

Таким образом, общее сокращение банковского портфеля не означает, что все учреждения исходят из государственных облигаций: одни банки наращивают вложения, другие уменьшают их из-за продажи или погашения бумаг. На этом фоне население продолжает обеспечивать стабильный прирост инвестиций в гривневые ОВГЗ.

Как мы писали, С начала года ОВГЗ принесли бюджету почти 374 млрд грн: какую доходность получают инвесторы