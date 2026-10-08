У украинцев 153 млн карт, но активна лишь треть: какой банк выпускает больше всего

ПриватБанк остается абсолютным лидером украинского карточного рынка по количеству выпущенных карт. В то же время значительная часть эмитированных карт фактически не используется: активны лишь немногим более половины. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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По подробной статистике НБУ за 1 сентября 2025 года, ПриватБанк имел 59,46 млн карт, из которых активными были 31,13 млн, или 52,4%. Для сравнения, в Универсал Банке, на лицензии которого работает monobank, доля активных карт составила 38,7%, в Сбербанке — 39,3%, в Райффайзен Банке — 36,7%.

Среди других крупных банков показатель был еще ниже. В А-Банке активными были 17,3% карт, в ПУМБ — 20,9%, в Sense Bank — 29,3%, в Укргазбанке — 29,3%, в ОТП Банке — 36,9%. В то же время у УкрСиббанка было 43,7% активных карточек.

Сколько карт украинцы используют на самом деле

НБУ определяет активную карту, по которой в течение отчетного месяца была совершена хотя бы одна расходная операция.

При этом общее количество карточек в Украине значительно больше количества активных. На 1 января 2026 года украинские банки и финансовые учреждения эмитировали 148,7 млн платежных карт, тогда как активными были 65,43 млн. Таким образом, активной была менее половины всех карт — около 44%.

По количеству активных карт ПриватБанк также занимал первое место — 35,13 млн. Далее следовали Универсал Банк с 10,50 млн и Сбербанк с 8,55 млн. В десятку также вошли Райффайзен Банк, А-Банк, ПУМБ, УкрСиббанк, Sense Bank, Укргаз.

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Почему карт намного больше, чем активных

Один человек может иметь несколько карт одного или разных банков, а часть карт выпускается под конкретные программы или для отдельных нужд.

НБУ объяснял рост общего количества карточек, в частности, продолжением их эмиссии в рамках государственных программ социальной поддержки. Именно поэтому количество карт в обращении не следует воспринимать как количество активных клиентов банков.

К лету 2026 года разрыв даже увеличился: количество эмитированных карт выросло примерно до 153,2 млн, тогда как активных было около 61,1 млн. Это означает, что реально использовалась примерно каждая третья-четвертая карта из всех эмитированных.

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