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5 октября 2026, 10:44 Читати українською

Укргазбанк получил нового руководителя: банк возглавит представитель ЕБРР Артем Шевалев

Наблюдательный совет Укргазбанка избрал Артема Шевалева председателем правления банка. Он сможет официально вступить в должность после согласования Национальным банком Украины.

Наблюдательный совет Укргазбанка избрал Артема Шевалева председателем правления банка.
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Назначение происходит на фоне стратегической трансформации Укргазбанка и подготовки его приватизации. Банк заявляет, что в дальнейшем будет сосредоточен на финансовой стабильности, операционной эффективности и корпоративном управлении.

Шевалев имеет опыт работы в государственных финансах, международном банкинге и управлении государственными банками. В 2015—2016 годах он был заместителем министра финансов Украины по европейской интеграции, где отвечал, в частности, за сотрудничество с международными финансовыми организациями, государственный долг и реформу банковского сектора.

Чем Шевалев занимался в Лондоне

Значительная часть его международной карьеры связана с Лондоном. В 1998—2002 годах Шевалов работал в посольстве Украины в Великобритании — сначала третьим секретарем, а затем личным секретарем посла.

После дипломатической службы он остался в Лондоне и начал работу в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) советником исполнительного директора. Впоследствии Шевалев возглавил представительство Укрэксимбанка в Великобритании, которое помогал создать и руководил им до середины 2011 года.

В дальнейшем он вернулся к работе в ЕБРР. В настоящее время Шевалев является заместителем директора Совета директоров ЕБРР Украины и ряда других стран. Официальные материалы ЕБРР также подтверждают его нынешнюю роль в Совете директоров.

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Что будет с нынешним руководством

Родион Морозов, исполнявший обязанности председателя правления и входивший в правление Укргазбанка, покинет банк и сосредоточится на новых профессиональных возможностях.

Временно управлять банком продолжит первый заместитель председателя правления и финансовый директор Владимир Пономарев. Он исполняет обязанности председателя правления с 3 октября до момента вступления Шевальова в должность.

Наблюдательный совет поблагодарил Морозова за почти два десятилетия работы в Укргазбанке, в частности, за развитие зеленого, корпоративного и торгового финансирования.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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