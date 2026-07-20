В Украине начали резко расти цены на топливо: дизель может подорожать до 86 грн

В Украине началась новая волна повышения цен на топливо. На АЗС уже появились более высокие ценники, а участники рынка ожидают дальнейшего подорожания бензина и дизеля. Об этом рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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Причины — резкий рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, дефицит ресурса на европейском рынке, напряжение вокруг Ормузского пролива и сложности с переходом Украины на бензин стандарта Е10.

Мировой рынок начал расти еще 7 июля, но на украинских АЗС цены массово пошли вверх примерно через две недели. Это означает, что сети некоторое время сдерживали рост за счет запасов и ранее закупленного ресурса.

Почему горючее дорожает

Первый фактор — новое обострение на Ближнем Востоке и проблемы со снабжением через Ормузский пролив. Brent уже поднимался выше $90 за баррель на фоне эскалации между США и Ираном и ограничения судоходства через один из важнейших нефтяных коридоров мира.

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Вторая причина — дефицит нефтепродуктов, прежде всего дизеля, на европейском рынке. По данным S&P Global, после запрета россией экспорта дизельного горючего и ударов по российским НПЗ мировой рынок дизеля стал более напряженным, а европейские дизельные маржи резко выросли.

Ситуацию усложняет и то, что поставки нефти на европейские НПЗ сократились, а часть ближневосточного ресурса стала менее доступной из-за логистики и премий к цене. Для Украины это особенно чувствительно, потому что значительная часть горючего поступает по европейским логистическим маршрутам.

Есть проблемы и с бензином

Отдельный фактор — переход на бензин стандарта Е10. С 1 июля 2026 г. на украинских АЗС должен продаваться бензин с содержанием биоэтанола от 7% до 10%. Такое изменение требовало от рынка новой логистики, переформатирования поставок и достаточного объема компонента для производства топлива.

На пике летнего потребления это создало дополнительное напряжение. У части сетей возникали перебои с наличием А-95, а на отдельных табло появлялись нули против бензина. Впоследствии ситуация частично выровнялась, но напряжение на рынке сохраняется.

Для потребителей это означает, что подорожание может оказаться не только реакцией на мировую нефть. В цене горючего сейчас одновременно отражаются внешний дефицит, логистика, валютный фактор и внутренние регуляторные изменения.

Каких цен ждать дальше

При текущих оптовых ценах дизельное топливо может подорожать до 86 грн за литр. Бензин А-95 может приблизиться минимум к 83 грн/литр.

Эти оценки могут изменяться в зависимости от ситуации на внешнем рынке, курса гривны, доступности ресурса в Европе и дальнейшей динамики цен на нефть. Но риски преимущественно направлены в сторону дальнейшего роста.

Охлаждение ситуации на Ближнем Востоке пока не просматривается. Кроме того, в ближайшие два месяца является периодом пикового сезонного потребления горючего. Это означает, что даже краткосрочные перебои со снабжением могут быстро влиять на оптовые и розничные цены.

Рынок входит в сложную фазу

Нынешняя фаза топливного кризиса может быть сложнее весенней. Весной украинские компании уже сталкивались с проблемами закупки дизеля, но сейчас ситуация накладывается на высокий сезонный спрос, более дорогую нефть, дефицит нефтепродуктов в Европе и ограниченные мировые запасы.