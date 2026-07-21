В ЕС предлагают направить средства от продаж радиочастот в общий бюджет

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Речь идет о так называемых спектральных аукционах, в ходе которых государства продают операторам право пользоваться определенными частотами. Сейчас все полученные денежные средства остаются в странах-членах ЕС.

По данным отраслевой ассоциации Connect Europe, с 2020 года телеком-компании потратили более 50 млрд евро на лицензии на использование частот. При этом сам механизм аукционов давно критикуют: операторы считают, что правительства часто используют продажу частот как способ быстро получить деньги, вместо того чтобы стимулировать развитие цифровой инфраструктуры.

Идея греческого министра

Пьерракис предлагает изменить подход. По его замыслу, 75% доходов от будущих аукционов могли бы поступать в долгосрочный бюджет ЕС, известный как Multiannual Financial Framework, а еще 25% — направляться через специальный фонд Европейского инвестиционного банка.

По его мнению, такая модель позволила бы не только перераспределить деньги между уровнями власти, но собрать больше денег для инвестиций в европейские технологии.

«Это телекоммуникационная политика в духе Драги», — заявил Пьерракис, ссылаясь на рекомендации бывшего премьер-министра Италии Марио Драги по усилению конкурентоспособности Европы.

Министр также напомнил об опыте Греции, которая в 2020 году решила направить четверть доходов от продаж частот в венчурный фонд для инвестиций в компании, связанные с развитием 5G.

По словам Пьерракиса, подобная схема могла бы помочь Европе создавать собственных технологических лидеров и снизить зависимость от американских компаний.

Сопротивление со стороны европейских стран

Однако идея может столкнуться с серьезными возражениями со стороны правительств стран ЕС. Для многих государств доходы от продаж частот являются стабильным источником пополнения собственных бюджетов, и они вряд ли захотят отказаться от него.

Страны также опасаются, что передача части полномочий Брюсселю будет означать окончательную потерю контроля над важным ресурсом.

Сам Пиеракис признает, что полное изменение системы будет сложным. По его словам, первым шагом могло бы стать хотя бы согласование правил аукционов между странами ЕС.

Бюджетные проблемы Европы

Предложение появилось на фоне дискуссий о новом бюджете ЕС на 2027−2028 годы. Страны-члены спорят, нужно ли увеличивать общие расходы или наоборот ограничить их.

Брюссель уже несколько лет ищет новые собственные источники дохода, чтобы меньше зависеть от вкладов государств-членов. В числе вариантов обсуждались налоги на импорт, цифровые компании и другие механизмы.

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