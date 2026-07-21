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21 июля 2026, 9:48 Читати українською

Украинцам выплатят по 650 грн в августе: кому насчитают помощь ко Дню Независимости

В августе 2026 отдельные категории украинцев получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости. Для части получателей ее размер составит 650 грн. Об этом сообщает издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на действующее законодательство и порядок осуществления таких выплат.

В августе 2026 отдельные категории украинцев получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости.

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Единовременное пособие предусмотрено для ветеранов войны, членов их семей, а также других категорий граждан, определенных законодательством. Размер выплаты зависит от статуса получателя.

Суммы выплат отличаются в зависимости от категории получателя, а денежные средства финансируются из государственного бюджета. Каждый год правительство утверждает порядок и размеры таких выплат отдельным решением.

Кто получит 650 гривен

Выплату в размере 650 грн получат:

  • члены семей погибших или умерших ветеранов войны и погибших Защитников и Защитниц Украины;
  • супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны, если они не заключили повторный брак;
  • один из супругов умершего участника войны, который не женился повторно;
  • одинокие дружины или мужья умерших участников боевых действий;
  • супруги или мужья жертв нацистских преследований, которые не вступили в брак во второй раз и имели статус лица с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья или по другим причинам.

Для большинства получателей пособие будет начислено автоматически вместе с пенсионной выплатой в августе.

В то же время гражданам, не состоящим на учете в органах Пенсионного фонда или принадлежащих к отдельным категориям получателей, для назначения выплаты необходимо обратиться в уполномоченные органы и подать соответствующее заявление.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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