В августе 2026 отдельные категории украинцев получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости. Для части получателей ее размер составит 650 грн. Об этом сообщает издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на действующее законодательство и порядок осуществления таких выплат.
Украинцам выплатят по 650 грн в августе: кому насчитают помощь ко Дню Независимости
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Единовременное пособие предусмотрено для ветеранов войны, членов их семей, а также других категорий граждан, определенных законодательством. Размер выплаты зависит от статуса получателя.
Суммы выплат отличаются в зависимости от категории получателя, а денежные средства финансируются из государственного бюджета. Каждый год правительство утверждает порядок и размеры таких выплат отдельным решением.
Кто получит 650 гривен
Выплату в размере 650 грн получат:
- члены семей погибших или умерших ветеранов войны и погибших Защитников и Защитниц Украины;
- супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны, если они не заключили повторный брак;
- один из супругов умершего участника войны, который не женился повторно;
- одинокие дружины или мужья умерших участников боевых действий;
- супруги или мужья жертв нацистских преследований, которые не вступили в брак во второй раз и имели статус лица с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья или по другим причинам.
Для большинства получателей пособие будет начислено автоматически вместе с пенсионной выплатой в августе.
В то же время гражданам, не состоящим на учете в органах Пенсионного фонда или принадлежащих к отдельным категориям получателей, для назначения выплаты необходимо обратиться в уполномоченные органы и подать соответствующее заявление.
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