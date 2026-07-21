В Украине запустят купюру 2000 гривен: что можно было за нее купить 5 лет назад и сейчас

C сентября в Украине появится купюра самого большого номинала — 2 тысячи гривен. Не секрет, что чем выше в стране инфляция, тем большего номинала купюры появляются в обороте. «Минфин» регулярно ведет собственный мониторинг цен в Украине. И решил сравнить, что можно было купить на 2 тысячи гривен пять лет назад и сейчас.

Как пояснил введение новой купюры глава Нацбанка Андрей Пышный, «экономика меняется. Меняются доходы, цены, объем наличности в обороте, а также поведение населения. И банкнотный ряд национальной валюты должен отвечать этим изменениям. Так же, как в 2019 году экономические предпосылки привели к появлению банкноты номиналом 1000 гривен. В 2026 году они сформировали обоснованную потребность в введении в оборот банкноты номиналом 2000 гривен».

«Появление купюры в 2 тысячи гривен — это, конечно же, не причина, а следствие инфляции в стране за последние годы. Скажем, если сравнивать ценники 2021 и 2026 годов, то можно заметить, что больше всего подорожали продукты питания и топливо», — добавил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Сколько можно было купить еды на 2 тысячи гривен в 2021 году и сейчас

Пожалуй, самый чувствительный товар для большинства украинских семей — продукты питания.

Инфляция в этой категории, по словам Алексея Куща, зачастую опережает официальную, поскольку даже население с самыми низкими доходами вынуждено тратиться на еду, а это позволяет продавцам регулярно пересматривать ценники.

К примеру, килограмм гречки сейчас стоит в среднем 75,21 гривну. В июле 2021 года цена на эту крупу составляла 43,52 гривны,. То есть, за пять лет гречка подорожала почти на 22 гривны за килограмм. И, если пять лет назад на 2 тысячи гривен можно было купить почти мешок гречневой крупы (45,9 килограмм), то сейчас — всего пол мешка или около 25,5 килограмм.

Куриное филе, по состоянию на июль 2026 года, стоит 224,23 гривен за килограмм. В это же время в 2021 году им торговали по 105,31 гривен. То есть, за пять лет филе подорожало более чем вдвое. И, если в 2021 году на 2 тысячи гривен можно было приобрести почти 19 килограмм этого вида мяса, то сейчас — меньше 9 килограмм.

Пшеничный хлеб пять лет назад стоил 21 гривну за буханку, а сейчас — 57, 77. Если в 2021 году на 2 тысячи гривен можно было купить больше 95 буханок, то есть, обеспечить семью хлебом больше чем на три месяца, то в 2026 году — всего 34,6 буханок (фактически, запас на месяц).

Как говорит вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, хлеб регулярно дорожает из-за высоких расходов производителей на энергоресурсы, сырье и зарплаты. Так, только повышение требований к средней зарплате для бронирования персонала может прибавить к ценнику на хлеб еще 5−7%.

Куриные яйца самого мелкого «формата» (С1) стоят сейчас 59,3 гривны за десяток, и это, заметим, не самая высокая цена за последние 2−3 года.

Но в июле 2021 года их можно было купить за 27,65 гривен, то есть, дешевле более чем вдвое.

Итого, за 2 тысячи гривен сейчас реально купить 33,7 десятков яиц, а пять лет назад — больше 72 десятков, то есть, обеспечить себя этим продуктом на 8 месяцев при условии, что среднестатистическая семья из трех человек съедает по 3 яйца на завтрак ежедневно.

Картофель, по состоянию на июль 2026 года, в Украине стоит 34,6 гривен за кило. Пять лет назад им торговали по 16,31 гривен, то есть, по сравнению с 2021 годом он подорожал более чем вдвое.

На 2 тысячи гривен пять лет назад можно было купить больше 122 килограмм картошки, сейчас — около 58 килограмм.

Белокочанной капустой в июле 2021 года торговали по 8,31 гривен за килограмм, сейчас — по 53,5 гривен, То есть, за пять лет капуста подорожала почти в 6, 5 раз. И, если в 2021 году на 2 тысячи гривен можно было купить почти 240,7 килограмм капусты (то есть фактически обеспечить себя на год, а то и больше), то сейчас за эти же деньги вы получите всего чуть больше 37 килограмм капусты или порядка 15 средних головок, которые можно съесть за пару месяцев.

Яблоки в июле 2021 года стоили 18,4 гривен за кило, а сейчас — 49 гривен, то есть, рост достаточно существенный. На 2 тысячи гривен пять лет назад можно было купить почти 109 килограмм яблок, а в 2026 году — меньше 41 килограмма.

Вместо полтора бака топлива — всего пол бака

По словам Олега Пендзина, большую лепту в инфляционный рост в последние годы вносит также топливо.

В июле 2026 года, по данным мониторинга «Минфина», литр бензина А-95 стоит 75,06 гривен (по ситуации на 17 июля). Пять лет назад ценник составлял 30,25 гривен. То есть, сейчас на 2 тысячи гривен можно купить порядка 26,6 литров или чуть больше чем пол-бака. В 2021 году на эти же деньги реально быль заправить 66,1 литр или больше среднестатистического бака в 50 литров.

Дизельное топливо сейчас стоит 77.1 гривен за литр, и это уже хорошая цена, так как еще недавно стоимость этого вида топлива доходила до 90 гривен.

Но пять лет назад — в июле 2021 года — дизелем торговали по 28, 5 гривен.

То есть, на те же 2 тысячи гривен можно было залить больше 70 литров или почти полтора бака. Сейчас же за эти деньги реально купить всего около 26 литров или пол бака.

Автомобильный газ сейчас продают по 40.02 гривен за литр. А пять лет назад цена составляла 16 гривен за литр, то есть, подорожал он более чем втрое.

На 2 тысячи гривен в 2021 году можно было купить 125 литров газа, а сейчас — меньше 50 литров.

Понятно, что ценники на автомобильное топливо до войны и сейчас кардинально отличаются по объективным причинам. В 2021 году в Украине еще полноценно работали отечественные НПЗ и страна не была так зависима от импортного ресурса и мировой конъюнктуры по ценам на нефтепродукты, как сейчас.

Но факт налицо — за пять лет ценники на топливо увеличились в 2,5 — 3 раза, и водителей это не радует.

Коммунальная статистика

Дорожают также коммунальные услуги. Хотя с начала войны по многим тарифам на коммуналку власти объявили мораторий, некоторые услуги все равно выросли ы цене.

К примеру стоимость воды и водоотвода в Киеве на сегодня составляет 30,38 гривен за куб. В 2021 году за эту же услугу платили 21,75 гривен.

То есть, за 2 тысячи гривен можно было купить почти 92 куба воды, а сейчас — меньше 66 кубов. При этом в скором времени тариф может вырасти, ведь по многим областным центрам стоимость воды с 1 июля взлетела в 2−3 раза. По Киеву, по словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, экономически обоснованная стоимость холодной воды с водоотводом достигает 60−70 гривен, а тариф для населения могут установить на уровне 80 гривен. Это значит, что тех же 2 тысяч гривен хватит всего на 25 литров воды.

За электроэнергию люди платят по 4,32 гривен за киловатт. В 2024 году тарифы повысили до сегодняшней отметки с 2,64 гривен. А в 2021 году ценник составлял всего 1,68 гривен за киловатт.

То есть, если пять лет назад 2 тысяч гривен хватало на оплату 1190 киловатт или почти на 6 месяцев при среднем потреблении в 200 кВт, то сейчас — на порядка 463 киловатта или меньше, чем на 2,5 месяца.

При этом тариф на газ за пять лет не изменился, и составляет, по прежнему около 8 гривен за киловатт.

Как дорожает жизнь в Украине

Приводим еще несколько цифр, которые показывают как изменилась стоимость жизни в Украине за последние пять лет.

Антибиотики отечественного производства в 2021 году стоили около 19 гривен за 10 капсул, а сейчас — 77,6 гривен. То есть, если пять лет назад на 2 тысячи гривен можно было купить больше 105 упаковок антибиотиков, то сейчас — около 26 упаковок.

Обезболивающие и жаропонижающие сейчас продают по 27,05 гривен за упаковку. А в 2021 году ценник составлял всего 11,2 гривны. То есть, на 2 тысячи гривен вместо около 179 упаковок теперь можно купить только порядка 74 упаковок.

Аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем по стране в 8,6 тысяч гривен в месяц (цены по городам отличаются). Пять лет назад — в 4,1 тысячи, то есть, вдвое дешевле. И если в 2021 году за 2 тысячи можно было оплатить почти пол месяца аренды, то сейчас этих денег хватит только на неделю.

Стоматологические услуги в 2021 году обходятся в среднем в 1251 гривну за прием, хотя пять лет назад ценник составлял всего 585 гривен.

То есть, если в 2021 году 2 тысяч гривен хватало больше сем на три визита к томалтологу, то в 2026 году — будет мало даже на два.

Понятно, что за это время выросли и средние зарплаты. В 2021 году средняя зарплата составляла порядка 14, 3 тысяч гривен (или семь 2-тысячных купюр), а сейчас — 30,5 тысяч (более 15 2-тысячных купюр), Впрочем, как видно из приведенной выше статистики, рост зарплат далеко не в полной мере покрывает подорожание многих товаров и услуг.