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20 июля 2026, 18:40 Читати українською

Фонд гарантирования вернул кредиторам почти 3 млрд грн: наибольшие выплаты получило государство

По итогам января—июня 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) направил 2,96 млрд грн на удовлетворение требований кредиторов находящихся в процедуре ликвидации банков. Наибольшую часть средств, более 1,05 млрд грн, перечислило АО «МР Банк» (бывший «Сбербанк»), находящееся в управлении ФГВФЛ. Денежные средства получило государство в лице ГП «Национальный фонд инвестиций Украины» как кредитор девятой очереди.

По итогам января—июня 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) направил 2,96 млрд грн на удовлетворение требований кредиторов находящихся в процедуре ликвидации банков.

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Всего с начала полномасштабного вторжения М Р Банк уже перечислил государству более 3,29 млрд грн.

Кому направили больше всего средств

Помимо государства значительные выплаты получили кредиторы седьмой очереди, среди которых юридические лица, не связанные с банками. В их пользу за шесть месяцев было направлено 973,4 млн. грн.

Еще 148,9 млн. грн. Фонд направил на удовлетворение требований кредиторов третьей очереди, в частности для компенсации расходов ФГВФЛ на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в соответствии с законодательством.

Остальные средства были распределены между кредиторами следующих очередей.

«Среди кредиторов ликвидируемых банков есть и государство, и предприятия. Поэтому каждое успешное взыскание задолженности и продажа активов означает возврат ресурсов туда, где они могут снова работать — на развитие экономики, поддержку бизнеса и выполнение государством своих функций», — отметила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай.

Погашение требований кредиторов осуществляется за счет продажи и управления ликвидируемыми активами банков. К источникам поступлений относятся погашение кредитов, доходы от ценных бумаг, аренда имущества и других активов.

В целом по состоянию на 1 июля 2026 года находящиеся в процедуре ликвидации банки уже удовлетворили требования кредиторов на 77,7 млрд грн. Из этой суммы около 18 млрд грн получили обеспеченные кредиторы, в том числе 16,7 млрд грн — Национальный банк Украины.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения Фонд гарантирования передал государству акции украинских дочерних структур российских госбанков общей стоимостью более 27 млрд. грн. Это стало частью политики вывода российского государственного капитала из банковского сектора Украины.

Читайте также: Фонд гарантирования вкладов обновил перечень должников обанкротившихся банков

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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