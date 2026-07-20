Национальный банк Украины предложил новые правила контроля платежных операций, которые должны помочь банкам и другим участникам рынка быстрее выявлять нетипичные платежи, мошеннические схемы и случаи неправомерного использования платежной инфраструктуры.
Банки будут анализировать поведение клиентов: какие переводы могут вызвать вопросы у НБУ
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Проект постановления «О некоторых вопросах осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями» был вынесен на общественное обсуждение. Документ предусматривает создание единых подходов к мониторингу операций и управлению рисками для банков, платежных учреждений, учреждений электронных денег и других компаний, имеющих право оказывать платежные услуги.
После вступления постановления в силу участники рынка будут иметь 90 календарных дней, чтобы адаптировать свои внутренние процедуры. Общественное обсуждение продлится до 31 июля 2026 года.
Банки будут анализировать поведение клиентов
НБУ предлагает внедрить риск-ориентированный подход, при котором каждая операция будет получать определенный уровень риска.
Платежи с низким риском могут проходить автоматически. Операции со средним риском банк сможет временно приостановить для дополнительного подтверждения клиентом. Платежи с высоким риском предлагается останавливать до завершения проверки.
Отдельное внимание регулятор уделяет трем направлениям:
- Мониторинг платежных операций по выявлению нетипичных транзакций и несанкционированных платежей
- Ежедневная сверка данных об операциях по сумме, уникальному идентификатору, реквизитам получателя и другим параметрам
- Борьба с мискодингом, когда торговцы намеренно используют неправильные MCC коды, чтобы скрыть реальный характер деятельности.
Впервые на уровне нормативного документа НБУ прямо подразумевает использование искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа платежного поведения. Банки могут применять такие модели для поиска нетипичных операций, однако будут обязаны регулярно обновлять данные, контролировать качество работы систем и проводить их тестирование.
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Какие операции могут вызвать вопросы
Проект содержит перечень из 16 признаков нетипичного поведения, при наличии которых учреждение должно начать дополнительную проверку.
К таким сигналам относятся:
- большое количество счетов или платежных карт у одного пользователя без очевидной надобности;
- значительное количество однотипных переводов или операций на нетипичные суммы;
- свыше 10 пополнений счета менее чем за час;
- быстрое перечисление полученных средств с минимальным остатком;
- регулярные крупные операции по выдаче и погашению кредитов;
- получение выигрышей от азартных игр без пополнения игровых счетов;
- систематические переводы на счета физических лиц с признаками скрытой предпринимательской деятельности;
- изменение персональных или технических данных, в том числе устройств, IP-адресов или номеров телефона;
- использование одинаковых цифровых параметров для разных пользователей;
- географически невозможные операции из разных регионов за короткое время;
- массовые переводы от одного плательщика многим получателям или наоборот.
Если документ будет одобрен, банки получат больше инструментов для проверки рисковых операций. В то же время, НБУ отдельно отмечает, что новые процедуры контроля операционных рисков не заменяют финансовый мониторинг в сфере противодействия отмыванию средств.
Регулятор также подразумевает ежегодную оценку эффективности систем мониторинга внутренним аудитом банков и других участников рынка.
При необходимости учреждения смогут применять дополнительную проверку подлинности пользователя или запрашивать документы для подтверждения операции.
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