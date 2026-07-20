Банки будут анализировать поведение клиентов: какие переводы могут вызвать вопросы у НБУ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 июля 2026, 17:31 Читати українською

Банки будут анализировать поведение клиентов: какие переводы могут вызвать вопросы у НБУ

Национальный банк Украины предложил новые правила контроля платежных операций, которые должны помочь банкам и другим участникам рынка быстрее выявлять нетипичные платежи, мошеннические схемы и случаи неправомерного использования платежной инфраструктуры.

Национальный банк Украины предложил новые правила контроля платежных операций, которые должны помочь банкам и другим участникам рынка быстрее выявлять нетипичные платежи, мошеннические схемы и случаи неправомерного использования платежной инфраструктуры.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПроект постановления «О некоторых вопросах осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями» был вынесен на общественное обсуждение.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Проект постановления «О некоторых вопросах осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями» был вынесен на общественное обсуждение. Документ предусматривает создание единых подходов к мониторингу операций и управлению рисками для банков, платежных учреждений, учреждений электронных денег и других компаний, имеющих право оказывать платежные услуги.

После вступления постановления в силу участники рынка будут иметь 90 календарных дней, чтобы адаптировать свои внутренние процедуры. Общественное обсуждение продлится до 31 июля 2026 года.

Банки будут анализировать поведение клиентов

НБУ предлагает внедрить риск-ориентированный подход, при котором каждая операция будет получать определенный уровень риска.

Платежи с низким риском могут проходить автоматически. Операции со средним риском банк сможет временно приостановить для дополнительного подтверждения клиентом. Платежи с высоким риском предлагается останавливать до завершения проверки.

Отдельное внимание регулятор уделяет трем направлениям:

  1. Мониторинг платежных операций по выявлению нетипичных транзакций и несанкционированных платежей
  2. Ежедневная сверка данных об операциях по сумме, уникальному идентификатору, реквизитам получателя и другим параметрам
  3. Борьба с мискодингом, когда торговцы намеренно используют неправильные MCC коды, чтобы скрыть реальный характер деятельности.

Впервые на уровне нормативного документа НБУ прямо подразумевает использование искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа платежного поведения. Банки могут применять такие модели для поиска нетипичных операций, однако будут обязаны регулярно обновлять данные, контролировать качество работы систем и проводить их тестирование.

Читайте также: Финмониторинг предупредил украинцев о риске со справками о доходах в банках

Какие операции могут вызвать вопросы

Проект содержит перечень из 16 признаков нетипичного поведения, при наличии которых учреждение должно начать дополнительную проверку.

К таким сигналам относятся:

  • большое количество счетов или платежных карт у одного пользователя без очевидной надобности;
  • значительное количество однотипных переводов или операций на нетипичные суммы;
  • свыше 10 пополнений счета менее чем за час;
  • быстрое перечисление полученных средств с минимальным остатком;
  • регулярные крупные операции по выдаче и погашению кредитов;
  • получение выигрышей от азартных игр без пополнения игровых счетов;
  • систематические переводы на счета физических лиц с признаками скрытой предпринимательской деятельности;
  • изменение персональных или технических данных, в том числе устройств, IP-адресов или номеров телефона;
  • использование одинаковых цифровых параметров для разных пользователей;
  • географически невозможные операции из разных регионов за короткое время;
  • массовые переводы от одного плательщика многим получателям или наоборот.

Если документ будет одобрен, банки получат больше инструментов для проверки рисковых операций. В то же время, НБУ отдельно отмечает, что новые процедуры контроля операционных рисков не заменяют финансовый мониторинг в сфере противодействия отмыванию средств.

Регулятор также подразумевает ежегодную оценку эффективности систем мониторинга внутренним аудитом банков и других участников рынка.

При необходимости учреждения смогут применять дополнительную проверку подлинности пользователя или запрашивать документы для подтверждения операции.

Читайте также: Как пройти финмониторинг без штрафов: советы для бизнеса

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами