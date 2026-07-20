Банки будут анализировать поведение клиентов: какие переводы могут вызвать вопросы у НБУ

Национальный банк Украины предложил новые правила контроля платежных операций, которые должны помочь банкам и другим участникам рынка быстрее выявлять нетипичные платежи, мошеннические схемы и случаи неправомерного использования платежной инфраструктуры.

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Проект постановления «О некоторых вопросах осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями» был вынесен на общественное обсуждение. Документ предусматривает создание единых подходов к мониторингу операций и управлению рисками для банков, платежных учреждений, учреждений электронных денег и других компаний, имеющих право оказывать платежные услуги.

После вступления постановления в силу участники рынка будут иметь 90 календарных дней, чтобы адаптировать свои внутренние процедуры. Общественное обсуждение продлится до 31 июля 2026 года.

Банки будут анализировать поведение клиентов

НБУ предлагает внедрить риск-ориентированный подход, при котором каждая операция будет получать определенный уровень риска.

Платежи с низким риском могут проходить автоматически. Операции со средним риском банк сможет временно приостановить для дополнительного подтверждения клиентом. Платежи с высоким риском предлагается останавливать до завершения проверки.

Отдельное внимание регулятор уделяет трем направлениям:

Мониторинг платежных операций по выявлению нетипичных транзакций и несанкционированных платежей Ежедневная сверка данных об операциях по сумме, уникальному идентификатору, реквизитам получателя и другим параметрам Борьба с мискодингом, когда торговцы намеренно используют неправильные MCC коды, чтобы скрыть реальный характер деятельности.

Впервые на уровне нормативного документа НБУ прямо подразумевает использование искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа платежного поведения. Банки могут применять такие модели для поиска нетипичных операций, однако будут обязаны регулярно обновлять данные, контролировать качество работы систем и проводить их тестирование.

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Какие операции могут вызвать вопросы

Проект содержит перечень из 16 признаков нетипичного поведения, при наличии которых учреждение должно начать дополнительную проверку.

К таким сигналам относятся:

большое количество счетов или платежных карт у одного пользователя без очевидной надобности;

значительное количество однотипных переводов или операций на нетипичные суммы;

свыше 10 пополнений счета менее чем за час;

быстрое перечисление полученных средств с минимальным остатком;

регулярные крупные операции по выдаче и погашению кредитов;

получение выигрышей от азартных игр без пополнения игровых счетов;

систематические переводы на счета физических лиц с признаками скрытой предпринимательской деятельности;

изменение персональных или технических данных, в том числе устройств, IP-адресов или номеров телефона;

использование одинаковых цифровых параметров для разных пользователей;

географически невозможные операции из разных регионов за короткое время;

массовые переводы от одного плательщика многим получателям или наоборот.

Если документ будет одобрен, банки получат больше инструментов для проверки рисковых операций. В то же время, НБУ отдельно отмечает, что новые процедуры контроля операционных рисков не заменяют финансовый мониторинг в сфере противодействия отмыванию средств.

Регулятор также подразумевает ежегодную оценку эффективности систем мониторинга внутренним аудитом банков и других участников рынка.

При необходимости учреждения смогут применять дополнительную проверку подлинности пользователя или запрашивать документы для подтверждения операции.

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