ВВП Украины в мае вырос на 0,8% и компенсировал падение начала года — Минэкономики

Реальный валовой внутренний продукт Украины в мае 2026 г. вырос на 0,8% по сравнению с маем прошлого года. Это уже третий месяц подряд с положительной динамикой: в марте и апреле рост составил 0,9%. Об этом сообщает издание Interfax-Украина с ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды.

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По оценке Министерства стране удалось компенсировать отставание, накопленное в течение первых четырех месяцев года. По итогам января-мая 2026 г. ВВП вышел на нулевую отметку по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Какие секторы поддержали экономику

В Минэкономики отметили, что восстановление происходило после сложнейшей зимы за весь период полномасштабной войны. Несмотря на сохранение значительных рисков, большинство секторов экономики продемонстрировали положительную динамику.

Основными направлениями роста стали:

Внутренняя торговля: сектор продолжил адаптироваться к изменениям, а дополнительная поддержка обеспечила рост зарплат и потребительского спроса; Добывающая промышленность: положительный результат обеспечили добыча нефти и газа, в частности, из-за низкой базы сравнения 2025 года после повреждения производственных мощностей; Сельское хозяйство: рост обеспечили создание продукции животноводства и птицеводства; Обрабатывающая промышленность: поддержку оказали производство оборонной продукции, товаров для восстановления энергетики и пищевая промышленность.

В то же время энергетика и транспорт остаются наиболее уязвимыми секторами из-за последствий российских атак и высоких военных рисков. Повреждения инфраструктуры продолжают ограничивать возможности более быстрого восстановления экономики.

Прогнозы остаются сдержанными

Несмотря на улучшение текущих показателей правительство и Национальный банк оценивают перспективы роста осторожно. Кабинет Министров недавно пересмотрел прогноз роста ВВП в 2026 году до 1,6% с 2,4%, на которых базировался государственный бюджет.

При оптимистическом сценарии, который предполагает завершение войны к 2027 году, рост экономики в следующем году может составить 4,5%. При менее благоприятном развитии событий прогноз предполагает всего 1,3%.

Национальный банк в апреле также снизил оценку роста ВВП в 2026 году — до 1,3% из предыдущих 1,8%. В то же время, прогноз на 2027 год остался без изменений — на уровне 2,8%.

Украинская экономика продолжает работать в условиях неопределенности. Как ранее писал Минфин, бизнес во многих отраслях смог адаптировать производственные процессы к военным условиям, однако темпы обновления в значительной степени зависят от ситуации с безопасностью, состояния энергосистемы и объемов международной поддержки.