Brent достигла максимума после ударов на Ближнем Востоке

Цены на нефть резко выросли в начале азиатских торгов в понедельник после того, как США и Иран обменялись серией ударов на выходных, вызвав опасения относительно расширения военного конфликта и новых перебоев в поставках нефти на Ближнем Востоке, пишет Investing.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 3% до $90,75 за баррель — максимума более чем за пять недель — по состоянию на 02:51 в понедельник, тогда как фьючерсы на West Texas Intermediate выросли на 2,5% до $83,85 за баррель.

Причина роста

Цены на нефть резко выросли после того, как США и Иран обменялись серией ударов на выходных. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что в воскресенье вечером нанесло новые удары по Ирану.

Новые удары последовали после того, как в результате иранских атак на американскую базу в Иордании погибли как минимум двое военнослужащих США, ещё многие получили ранения.

Американские военные наносили удары по более широкому кругу целей в Иране, тогда как Иран в свою очередь усилил атаки на соседние страны Персидского залива.

Боевые действия по-прежнему сосредоточены вокруг контроля над Ормузским проливом: CENTCOM заявило, что последние удары были направлены на последовательное подавление иранских военных возможностей, используемых для атак на суда в Ормузском проливе.

Возобновившиеся боевые действия представляют собой наиболее острое обострение американо-иранских отношений с момента заключения апрельского перемирия, а мирные переговоры между двумя сторонами, судя по всему, полностью зашли в тупик.

Судоходство через Ормузский пролив по-прежнему в значительной мере нарушено и остаётся на уровне, составляющем лишь долю от довоенных показателей, что держит рынки в напряжении из-за угрозы новых перебоев в поставках нефти и закладывается в виде повышенной премии за риск в стоимость сырья.