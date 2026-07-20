Гривна под контролем НБУ: прогноз курса доллара и евро в неделю

В течение недели 20−25 июля 2026 доллар на межбанковском рынке, вероятно, будет оставаться в текущем диапазоне 44,5−45,0 грн. Выход курса свыше 45 грн может стать сигналом к изменению краткосрочной тенденции. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Каким будет курс доллара

Наличный рынок по-прежнему будет ориентироваться на межбанк, но с определенным опережением. Ожидаемый коридор для наличного доллара — 44,75−45,25 грн.

До заседания НБУ по монетарной политике, которое запланировано на 30 июля, регулятор вряд ли позволит рынку существенно выйти за верхний предел этого диапазона. У Нацбанка и дальше есть достаточно инструментов, чтобы сглаживать курсовые колебания из-за валютных интервенций.

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Что может изменить ситуацию

Основным риском для гривни остается усиление давления на валютный рынок из-за проблем с экспортом и ухудшения торгового баланса. Если импорт будет расти быстрее валютных поступлений от экспорта, спрос на доллар может усилиться.

Дополнительным фактором риска являются цены на нефть. Если нефть будет дорожать, то это будет увеличивать расходы на импорт энергоносителей и может создавать дополнительный спрос на валюту.

Прогноз для евро

Ожидаемый диапазон официального курса евро в неделю — 50,6−51,6 грн. Основным фактором для евро будет оставаться не только ситуация на украинском валютном рынке, но и движение пары EUR/USD на глобальных площадках.