Meta ведет переговоры с Anthropic об аренде вычислительных мощностей на $10 млрд — Reuters

Компания Meta Platforms ведет переговоры с разработчиком ИИ Anthropic по поводу возможного двухлетнего соглашения об аренде вычислительных мощностей стоимостью до $10 млрд. Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

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После появления этой информации акции Meta несколько сократили потери, однако завершили торги пятницы со снижением более чем на 2% на фоне всеобщей распродажи технологических акций.

Новое направление бизнеса

Потенциальное соглашение поможет Meta снизить зависимость от рекламного бизнеса и начать зарабатывать на собственной инфраструктуре для искусственного интеллекта. Так компания сможет конкурировать с поставщиками облачных вычислений, в частности, CoreWeave и Nebius, поскольку спрос на вычислительные ресурсы стремительно растет из-за развития генеративного ИИ.

По словам источника, Anthropic будет платить Meta ежемесячные платежи в течение двух лет. В то же время условия соглашения еще могут измениться, а обе стороны смогут досрочно его прекратить.

Переговоры продолжаются

Инициатором переговоров стала Anthropic, предложившая Meta заключить сделку еще в июне. В то же время, процесс осложняется тем, что Meta пока не имеет отдельного бизнеса по предоставлению вычислительных мощностей другим компаниям.

По данным Reuters, переговоры находятся на ранней стадии, потому стороны могут и не достичь договоренности.

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Meta расширяет ИИ-бизнес

Возможная сделка напоминает договоренность, которую Anthropic заключила в мае со SpaceX. Тогда стартап получил доступ к вычислительным мощностям дата-центра Colossus 1 в штате Теннесси.

Еще в мае генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявлял, что компания рассматривает возможность выхода на рынок облачных вычислений. По его словам, еженедельно в Meta обращаются компании, которые хотят получить доступ к ее моделям искусственного интеллекта или свободным вычислительным ресурсам.

В начале июля Bloomberg также сообщал, что Meta создает собственный облачный бизнес для продаж избыточных вычислительных мощностей и размещения моделей искусственного интеллекта для разработчиков.