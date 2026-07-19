Игра на понижение: инвесторы заработали $4 млрд на падении акций SpaceX

Только через месяц после исторического выхода SpaceX на биржу инвесторы, сделавшие ставку на падение акций компании, заработали около $4 млрд бумажной прибыли. По данным аналитической компании S3 Partners, шорт-селлеры вовремя воспользовались обвалом стоимости переоцененного, по их мнению, технологического гиганта Илона Маска. Об этом сообщает Financial Times.

Как работает стратегия

Массированный заработок стал возможным из-за стремительного пика акций SpaceX. Всего за несколько недель их цена упала на 40% своего июньского пика ($225) и пробила психологическую отметку листинга в $135, опустившись до исторического минимума — $123,99 за акцию.

Трейдеры действовали по классической схеме коротких продаж:

Ссужали акции компании на пике стоимости и мгновенно продавали их на рынке.

После обвала котировок они выкупают эти же бумаги по значительно более низкой цене, возвращают долг, а разницу забирают себе.

Пока масштабы этой игры против SpaceX достигли рекордных объемов: почти 30% из 640 миллионов доступных для торговли акций компании привлечены в шорт-сделках. Только за последние десять дней этот показатель вырос на 10 процентных пунктов, поскольку инвесторы спешат заработать на дальнейшем падении.

«Энтузиазм инвесторов по SpaceX, похоже, остыл. Акции и облигации компании внезапно начали закладывать в свою стоимость значительно более высокие риски», — отмечает Дек Мулларки, управляющий директор SLC Management.

Ситуацию усложняет то, что уже в следующем месяце истекает срок действия ограничений на продажу акций (lock-up period) для инвесторов, зашедших в компанию в IPO. На рынок может выбросить около 900 миллионов акций. Трейдеры опасаются, что спрос просто не справится с такой массой бумаг, потому спешат выводить деньги уже сейчас.

«С выходом такого количества акций в августе, SpaceX может объявить, что они покорили Луну и нашли там золото, но на рынке все равно не найдется столько денег, чтобы выкупить эти акции», — прокомментировал директор по инвестициям одного из североамериканских хедж-фондов, который в начале июля заработал $20 млн на шорт.

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Долговой рынок бьет тревогу

Проблемы SpaceX не ограничиваются акциями — инвесторы активно избавляются и от новых долговых обязательств компании. В конце июня сразу после получения инвестиционного кредитного рейтинга компания провела гигантское размещение облигаций на $25 млрд.

Однако сейчас доходность по этим бондам торгуется на уровнях, близких к заемщикам с «мусорным» рейтингом. В частности, доходность 30-летних облигаций SpaceX подскочила до 7,4% (по сравнению с 6,7% три недели назад), что обвалило рыночную цену самих бумаг до 91% от номинала.

Ярким свидетельством падения доверия стал запуск рынка дефолтных кредитных свопов (CDS) на долги SpaceX. По данным Bloomberg, стоимость страхования от дефолта по облигациям компании на сумму $10 млн выросла со $110 000 в конце июня до $158 000 в год.

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Пузырь лопнул?

Как писал «Минфин», стремительный рост акций SpaceX разделил экспертную среду на два противоположных лагеря. Известный инвестор и основатель инвестиционной компании Baron Capital Рональд Барон прогнозирует компании космическое будущее.

«По моему мнению, стоимость SpaceX в ближайшие 10−15 лет составит $10 трлн, $20 трлн или даже $30 трлн. И вполне возможно, что я существенно занижаю этот прогноз», — написал он на своей странице в Х.

Кроме того, аналитики Morningstar считают текущую оценку SpaceX классическим проявлением рыночного пузыря. Они установили целевую цену акций на уровне всего $63. По убеждению экспертов, нынешний взлет вызван искусственным дефицитом относительно малым объемом акций, который компания выделила для свободного обращения во время IPO, а также медийным хайпом и поддержкой ведущих мировых инвестиционных банков.