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19 июля 2026, 13:21 Читати українською

Работодателям за первое полугодие компенсировали более 20 млн грн за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

В течение первого полугодия 2026 года Служба занятости выплатила работодателям почти 20,6 млн. гривен компенсаций за создание надлежащих условий для работников с инвалидностью. Всего за шесть месяцев одобрили 292 таких выплат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение первого полугодия 2026 года Служба занятости выплатила работодателям почти 20,6 млн.
Фото: magnific

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В частности, в 25 случаях финансирование было выделено на обустройство мест для специалистов с I группой инвалидности, а в 267 случаях — с II группой. Всего с начала полномасштабного вторжения благодаря этой государственной инициативе в Украине создали более 4,6 тысяч инклюзивных рабочих мест.

Регионы-лидеры

С начала года активнее всего компенсационной программой пользовались жители Киевской области — 49 и Черкасской — 36.

В трех областях страны сумма выплат составила около 2,5 млн. грн., среди них: Житомирская, Ивано-Франковская и Черкасская, а в Киевской области — более 3 миллионов гривен.

Компенсация работодателям расходов на обустройство рабочих мест лиц с инвалидностью из числа участников боевых действий за 6 месяцев 2026 года выплачивалась 92 раза. Чаще всего такие выплаты осуществлял Киевский областной центр занятости — 19 раз, или же в 20,6%.

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Кто может получить средства и какие суммы выплат

Право на финансовую поддержку от государства имеют компании, ФЛП и самозанятые лица, нанимающие людей с инвалидностью и адаптирующие под них рабочее пространство. Программа также распространяется на предпринимателей, сами имеющих инвалидность.

Предельные размеры компенсаций составляют:

  • до 129,7 тыс. гривен — за обустройство места для работника с I группой инвалидности;
  • почти 86,5 тыс. гривен — для работника с ІІ группой инвалидности.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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