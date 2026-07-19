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19 июля 2026, 11:29 Читати українською

Компания Трампа хочет продавать быстрый доступ к его сообщениям за $100 000 в месяц

Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), принадлежащая семье Дональда Трампа, предложила трейдерам и инвесторам новый сервис Truth API. За быстрый доступ к сообщениям президента США на платформе Truth Social потенциальным клиентам предлагают платить до $100 000 в месяц. По информации Financial Times, именно такую цену компания называла при переговорах с потенциальными покупателями сервиса.

Компания Трампа хочет продавать быстрый доступ к его сообщениям за $100 000 в месяц

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему трейдеры готовы платить

Большие хедж-фонды и компании, занимающиеся алгоритмической торговлей, традиционно тратят значительные средства на максимально быстрое получение рыночной информации. Для них даже несколько миллисекунд могут означать миллионные доходы или убытки.

Трамп регулярно публикует на Truth Social заявления по поводу геополитики, экономики и отдельных компаний, которые нередко вызывают резкие колебания на мировых финансовых рынках.

Анонс о запуске Truth API уже вызвал возмущение на Уолл-стрит, поскольку инвесторам фактически предлагают покупать государственную информацию у компании, связанной с президентом.

«Люди будут платить, потому что другого выбора не будет. Если вы узнаете новость с опозданием, проигрываете», — отметил один из руководителей хедж-фонда.

Трамп как главный маркетмейкер планеты

Вернувшись в Белый дом, Трамп и его семья существенно приумножили свое состояние, в частности благодаря активам и отраслям, которые поддерживает сам президент. Согласно финансовому отчету, в 2025 году Трамп заработал более $2 млрд, преимущественно на криптовалютных проектах.

Имея 12,9 миллиона подписчиков в Truth Social, президент США постоянно публикует обновление важнейших мировых событий — от геополитики до войны с Ираном. Презентационные материалы TMTG для продвижения сервиса Truth API прямо приводят примеры постов, изменивших ход торгов:

  • Апрель 2025: Призыв Трампа «Сейчас прекрасное время для покупок!!!» вернул $4 трлн рыночной капитализации индекса S&P 500.
  • Июнь 2025 г.: Предупреждение о том, что США «очень сильно ударят по Ирану», спровоцировало скачок цен на нефть на 6% в течение дня.
  • Март 2026: Сообщение о «продуктивных переговорах с Ираном» наоборот — обрушили нефтяные котировки.

Кроме того, президент неоднократно хвалил конкретные корпорации, например Apple или Nvidia, каждый раз подталкивая их акции вверх.

«Когда Трамп пишет — мир реагирует. Аналогов этому сигналу нет», — говорится в буклете компании.

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Милисекунды, которые стоят миллиарды

Для обычных пользователей разница в скорости между стандартной лентой и Truth API будет незаметна. Однако для алгоритмической торговли и квантовых хедж-фондов преимущество в несколько миллисекунд является колоссальным. Сервис планирует работать в режиме 24/7.

Подобную практику предоставления данных для финансовых терминалов, таких как Bloomberg, уже использует соцсеть X. Специалисты прогнозируют: как только первые крупные игроки купят этот быстрый доступ от TMTG, давление на остальной рынок вырастет, ведь никто не захочет проигрывать конкурентам в скорости получения инсайдов.

Напомним

«Минфин» писал, что Trump Media & Technology Group, которой принадлежит соцсеть Truth Social, придумала, как ей выбраться из убытков. Уже с 1 августа финансовые акулы с Уолл-стрит смогут покупать приоритетный доступ к самым влиятельным постам платформы. Сейчас самым популярным аккаунтом есть профиль самого Дональда Трампа, поэтому компания рассчитывает, что это поможет стабильно зарабатывать.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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