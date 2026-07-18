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18 июля 2026, 13:16 Читати українською

Нафтогаз завершил реструктуризацию евробондов и назвал объем долга

Группа «Нафтогаз» выплатила проценты и вознаграждение за реструктуризацию своих еврооблигаций, выпущенных через Kondor Finance. Речь идет о двух выпусках: на 600 млн. евро с первоначальным погашением в июле 2026 года и на 500 млн. долларов с погашением в ноябре 2028 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на биржевое сообщение компании.

Нафтогаз завершил реструктуризацию евробондов и назвал объем долга

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Новые суммы долгов

С учетом капитализации части процентов финальная непогашенная сумма тела кредитов изменилась:

  • Евробонды-2032 (в евро): новый объем составляет 704,48 млн евро (80% начисленных процентов выплачено наличными, 20% капитализировано).
  • Евробонды-2033 (в долларах): сумма выросла до $592,33 млн (100% начисленных процентов капитализировано).

Реакция рынка

Рынки положительно отреагировали на завершение реструктуризации.

По данным Штутгартской биржи, еврооблигации-2026 сейчас котируются по 89,9% от номинала по сравнению с 83,1% в начале июня до объявления договоренности о реструктуризации с ad hoc комитетом, тогда как еврооблигации-2028 на Франкфуртской бирже с 9 по 8,7%.

Как сообщалось, согласно условиям реструктуризации, 80% начисленных, но неуплаченных до даты транзакции процентов по евробондам-2026 должны были быть погашены наличными, тогда как остальные 20% и 100% начисленных процентов по евробондам-2028 капитализированы.

Плата за согласие на реструктуризацию владельцам еврооблигаций-2026 составила 1% от номинала, еврооблигаций-2028 — 0,5%, ad hoc комитета, представлявшего владельцев примерно 40% облигаций — еще 0,25%.

Кворум на собрании по евробондам-2026 составил 97,02% всех облигаций, голосов в поддержку было подано 99,43%. Для евробондов-2028 эти показатели составили соответственно 94,67% и 99,7%.

Как Нафтогаз будет отдавать долги

Новые евробонды-2032 в евро предложено постепенно погашать по следующему графику: 6% (41,678 млн евро) — 15 января 2027 года, 7,5% (52,098 млн евро) — 15 июля 2027 года, а затем равными полугодовыми выплатами с 15 июля 2029 года.

Для евробондов-2033 в долларах график амортизации иной: по 17,5% с 15 июля 2030 по 15 января 2032 года и по 15% 15 июля 2032 и 15 января 2033 года.

Купонная ставка как евробондов-2026, составлявшая 7,125%, так и евробондов-2028, равная 7,625%, поднята до 8,95% годовых.

В то же время в первые три купонных выплаты Нафтогаз сможет уплатить деньгами 6%, а на оставшиеся 2,95% довыпустить облигации, в четвертую выплату 15 июля 2028 года это соотношение изменится на 6,5% и 2,45%, а уже потом придется платить все купоны деньгами.

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Уступки и запреты

Согласно предложению, ковенанты по обоим выпускам еврооблигаций сохранены. В то же время сделаны уступки для возможности Нафтогаза привлекать ссуды от международных финансовых учреждений и государственных банков.

Также среди новых условий запрет на выплату дивидендов до полного погашения евробондов, правда, за исключением случаев, когда компания обязана это сделать согласно действующему законодательству Украины.

Кроме того, Нафтогаз к погашению евробондов должен иметь рейтинг в любое время по меньшей мере одного рейтингового агентства, а также рассмотреть возможность направлять на выплату евробондов деньги, присужденные по арбитражному решению в споре против России.

Финансовым консультантом для содействия взаимодействию с владельцами облигаций и формулировки предложения НАК избрал Rothschild & Co.

Напомним

«Минфин» писал, что Группа «Нафтогаз» 14 июля 2026 года реструктуризировала два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 1,2 млрд евро. Решение поддержали более 90% обладателей облигаций каждой серии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
18 июля 2026, 14:06
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Короче кажучи — просрочили виплати по кредитам закордонним хазяям, за це оплатили 2% штрафу одноразово, підняття відсоткової ставка, жорсткіші умови, борг збільшився. Все інше гарні слова — «капіталізація, реструктуризація» ((
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