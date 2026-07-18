Национальный банк в течение недели, с 13 по 17 июля, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $1 074,31 млн. Это на $203,09 млн больше, чем на прошлой неделе — $871,22 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю продал на межбанке более $1 млрд
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Отсутствие регулятора у покупателей свидетельствует о наличии дефицита иностранной валюты. Этот разрыв между спросом и предложением компенсируется путем использования международных резервов.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $1,05 млн;
- продал $25 794,34 млн.
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Напомним
«Минфин» писал, что международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 года по предварительным данным составили $51,3 млрд. В июне они увеличились на 12,1% благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
Источник: Минфин
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