Фонд гарантирования вкладов назвал сумму выплат украинцам за первое полугодие

В течение января-июня 2026 Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил 18 млн грн клиентам банков, находящихся в стадии ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Из этой суммы более 1,3 млн грн было перечислено вкладчикам только за июнь.

Всего с начала полномасштабного вторжения Фонд вернул украинцам 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.

Если же оценивать работу ФГВФЛ за все время его существования, то общая сумма выплат составила 105,1 млрд грн. Свои средства успешно получили более 2 миллионов человек — это 96,1% от всех вкладчиков банков-банкротов, обратившихся за возмещением.

В ФГВФЛ отметили, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 30 июня 2026 года средства Фонда составляли 54,4 млрд грн.

Читайте также: Фонд гарантирования вкладов обновил перечень должников обанкротившихся банков

Напомним

Начиная с 13 апреля 2022 года на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП.

Гарантированные выплаты можно получить через мобильное приложение «Дия» в несколько кликов.