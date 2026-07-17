Finance.ua совместно со страховой компанией UNIVERSALNA запускают акцию для путешественников.
Оформляйте туристическое страхование от UNIVERSALNA и получайте брендированное полотенце в подарок
Оформляйте туристическое страхование от UNIVERSALNA на Finance.ua и гарантированно получайте полезный гайд по подготовке к поездке.
А при сумме заказа от 2 000 грн — брендированное полотенце от Finance.ua и UNIVERSALNA в подарок.
Подарочный фонд акции составляет 50 полотенец. Акция действует до полного исчерпания подарочного фонда.
Подробные условия акции доступны по ссылке.
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Источник: Минфин
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