Оформляйте туристическое страхование от UNIVERSALNA и получайте брендированное полотенце в подарок

Finance.ua совместно со страховой компанией UNIVERSALNA запускают акцию для путешественников.

Оформляйте туристическое страхование от UNIVERSALNA на Finance.ua и гарантированно получайте полезный гайд по подготовке к поездке.

А при сумме заказа от 2 000 грн — брендированное полотенце от Finance.ua и UNIVERSALNA в подарок.

Подарочный фонд акции составляет 50 полотенец. Акция действует до полного исчерпания подарочного фонда.

Подробные условия акции доступны по ссылке.