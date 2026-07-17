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17 июля 2026, 12:02 Читати українською

В США вышел крипто-ETF с корзиной разных монет, Visa запускает платформу для стейблкоинов: что нового

Главное на рынке криптовалют.

В США вышел крипто-ETF с корзиной разных монет, Visa запускает платформу для стейблкоинов: что нового
Фото: pixabay

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В США вышел первый крипто-ETF с корзиной разных монет

В США стартовали торги акциями T. Rowe Price Active Crypto ETF (TKNZ) — первого в стране спотового биржевого фонда, инвестирующего не в один конкретный актив (например, биткоин или эфир), а в целую корзину криптовалют. Листинг фонда начался 16 июля 2026 г. на бирже NYSE Arca.

Компания T. Rowe Price пыталась запустить этот революционный продукт еще с октября 2025 года, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дала зеленый свет на листинг в июне 2026 года.

Поскольку ETF активно управляемый, его структуру оператор будет определять вручную. Состав корзины может меняться довольно быстро и гибко. Фонд имеет право инвестировать в биткоин, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Avalanche, Dogecoin, Chainlink, Litecoin, SUI и другие монеты.

По данным аналитика Bloomberg Intelligence Эрика Балчунаса, на старте активы распределились следующим образом:

  • Bitcoin (BTC) — 40,75%;
  • Ethereum (ETH) — 18,42%;
  • Binance Coin (BNB) — 11,01%;
  • Другие альтокины — от 1% до 10% на каждый актив.

Кастодианом избран Anchorage Digital Bank. К концу мая 2027 года комиссия по управлению фондом составит 0,75%, после чего она вырастет до 0,9%.

Фонд TKNZ был зарегистрирован как инвестиционная компания по закону 1940 года. Это важная деталь для инвесторов, ведь такая структура предполагает меньший уровень государственных гарантий и защиты по сравнению с привычными спотовыми биткоин- и эфириум-ETF, которые создавались по более жесткому Закону о ценных бумагах 1933 года.

Visa запускает единую платформу для работы со стейблкоинами

Платежный гигант Visa представил корпоративное решение Visa Stablecoin Platform (VSP). Это единственная среда, которая позволит банкам, финтех-компаниям и криптосервисам выпускать, хранить, переводить и погашать стейблкоины под прямым управлением платежной системы.

На этапе ограниченного бета-тестирования, которое уже стартовало для отдельных клиентов, первым поддерживаемым активом станет Open USD (OUSD) — новый стейблкоин от проекта Open Standard.

Новая платформа VSP объединяет все необходимые инструменты для работы с цифровыми долларами «под ключ». Среди ключевых опций:

  • Полный жизненный цикл токенов: возможность выпускать и сжигать/погашать стейблкоины Open USD.
  • Безопасное хранение и транзакции: сервисы переводов и хранение активов.
  • Встроенные кошельки: функция Wallet-as-a-Service, позволяющая партнерам создавать собственные ончейн-кошельки.
  • Связь с обычными деньгами: бесшовная интеграция с банковскими счетами клиентов.
  • Усиленная безопасность: многоуровневое одобрение операций, подробные журналы аудита и использование списков разрешенных адресов.

Кроме этого, новая VSP полностью совместима с другими продуктами компании — инфраструктурой для стейблкоин-расчетов, традиционными картами Visa и системой международных переводов.

Читайте также: Visa, Mastercard и Coinbase запустили стейблкоин

Ethereum обошел биткоин по недельным темпам роста на фоне перетока капитала в ETF

По данным TradingView, за последние семь дней Ethereum продемонстрировал заметный рост на 8,3%, тогда как биткоин прибавил всего 3%. Главным драйвером такого расхождения стало неравномерное движение инвестиционного капитала в американских спотовых ETF на базе этих двух крупнейших криптовалют.

Несмотря на общий недельный плюс, на суточном графике обе монеты несколько просели: биткоин потерял 0,9%, а Ethereum — 1,6%. Накануне оба актива активно росли благодаря положительной статистике по инфляции в США, однако настроение инвесторам испортило новый виток геополитического напряжения.

Удары, которыми 16 июля 2026 снова обменялись США и Иран, заставили многих игроков зафиксировать прибыли, что оказало давление как на фондовый, так и на криптовалютный рынки.

Ключевая причина недельного доминирования Ethereum заключается в противоположных векторах движения капитала в биржевых фондах:

  • Отток из Bitcoin-ETF: за последнюю неделю фонды на базе первой криптовалюты потеряли $135,77 млн.
  • Приток в Ethereum-ETF: фонды на базе эфира, напротив, зафиксировали чистый приток в размере $96,76 млн.

Если проанализировать тенденцию с начала июля, то разрыв выглядит еще более существенным. За три недели спотовые биткоин-ETF потеряли $465 млн, в то время как в Ethereum-ETF инвесторы вложили дополнительные $167,51 млн.

Ledger представила инструменты Agent Stack: ИИ сможет работать с криптокошельками

Компания Ledger открыла доступ к инструментарию Agent Stack, разработанному для интеграции искусственного интеллекта с аппаратными криптокошельками. II агенты смогут самостоятельно проверять балансы, анализировать портфели и готовить транзакции, однако финальная подпись операций по переводу средств все равно потребует физического подтверждения пользователя на самом устройстве.

Перед релизом Agent Stack прошел закрытое тестирование, в котором приняли участие более 1000 искусственных интеллектов.

Набор решений Agent Stack полностью открыт и состоит из нескольких компонентов:

  • Device Management Kit Skills
  • Ledger Wallet CLI (интерфейс командной строки)
  • Ledger Enterprise CLI и Ledger Enterprise Multisig CLI (для корпоративных клиентов и мультиподписей)

Согласно документации, интерфейс Wallet CLI позволяет второму агенту или непосредственно пользователю получать данные о счетах, мониторить балансы и историю операций, а также готовить транзакции к отправке. Все действия, не требующие подписи частным ключом, совершаются автономно. Однако любое движение средств станет возможно только после того, как владелец подтвердит транзакцию на экране своего кошелька Ledger.

В настоящее время Wallet CLI поддерживает работу по:

  • Bitcoin
  • Ethereum (и EVM-совместимыми сетями)
  • Solana

Ledger предлагает использовать свои устройства не только для сохранения криптовалюты, но и для общей безопасности разработчиков и ИТ-инфраструктуры:

  • Из-за стандарта OpenPGP устройства Ledger могут хранить ключи шифрования файлов, переменных окружения и API-токенов.
  • Через стандарт FIDO2 кошелек можно использовать в качестве аппаратного ключа двухфакторной аутентификации для входа на популярные платформы, такие как GitHub, npm, 1Password, Discord и другие.

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Источник: Минфин
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