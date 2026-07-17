Судовладельцы избегают маршрутов в Ормузском проливе из-за беспомощности США

По информации Reuters , cовладельцы массово отказываются от использования маршрутов в Ормуге, координируемых американскими военными. Причиной стала серия нападений иранских сил на коммерческие суда. Этот факт поставил под сомнение эффективность мер безопасности, которые должны гарантировать бесперебойный экспорт энергоносителей из Персидского залива.

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Риски для безопасности мореплавания и будущее энергоэкспорта

Ситуация в Ормузском проливе, являющаяся ключевой артерией для мировых поставок нефти и газа, критически обострилась после 7 июля. Несмотря на попытки Вашингтона организовать безопасные проходы для танкеров с помощью дронов и вертолетов, судовладельцы все чаще выбирают остановку операций.

После начала военного конфликта с Ираном традиционные судоходные пути были заминированы. Это заставило коммерческие суда пользоваться опасными альтернативными маршрутами у побережья Ирана или Омана. В результате международные морские агентства безопасности повысили уровень опасности для региона почти до уровня критического.

Согласно анализу данных Международной морской организации, за последнее время со стороны Ирана были атакованы несколько крупных нефтяных танкеров, газовоз и контейнеровоз. В ответ США возобновили морскую блокаду иранских портов, что лишь усилило эскалацию. Иран угрожает блокировкой пролива Баб-эль-Мандеб с помощью своих союзников-хуситов, что безусловно создаст дополнительный фронт, ведь это еще одна жизненно важная транспортная артерия.

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Главные факторы отказа от американской схемы прохода:

Военные США признают, что не могут обеспечить мониторинг угроз в режиме реального времени, что делает формальную координацию проходов. Специализированные охранные компании, такие как греческая Diaplous, официально советуют судовладельцам приостановить рейсы из-за отсутствия «приемлемого уровня безопасности». Разница в официальных заявлениях Белого дома, настаивающего на том, что пролив «открыт», и реальное положение дел, где суда становятся мишенями, вызывает тревогу у морских операторов.

Многие компании предпочитают ждать или искать пути обхода, даже ценой больших убытков от простоя судов. Бизнес окончательно убедился, что инициатива США не способна компенсировать военные риски. Последующая дестабилизация региона создает риск для глобальных цен на энергоносители, поскольку около девяти крупных газовозов уже застряли внутри зоны конфликта, не имея возможности безопасно выйти из пролива.

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