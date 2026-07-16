Социальные выплаты: кто получит задержанную помощь летом 2026 года

Украинцы, которым была назначена государственная помощь по программе «Зимняя поддержка» еще в 2025 году, но средства не поступили, получат выплаты летом. Об этом сообщила член комитета ВР по вопросам финансов Ольга Василевская-Смаглюк. Речь идет исключительно о закрытии задолженности по уже одобренным заявкам, новые обращения не рассматриваются.

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Критерии получения и условия выплат

Согласно разъяснениям профильных ведомств, право на получение средств имеют исключительно те граждане, чьи заявки прошли успешную верификацию и получили официальное одобрение до 17 декабря 2025 года.

Ключевым условием является наличие решения о назначении помощи, принятого именно в 2025 году. Если заявитель отвечал требованиям программы по состоянию на 1 ноября 2025 года, но выплата не была произведена своевременно, средства должны поступить до сентября.

К перечню категорий, ожидающих перечисления средств, относятся:

внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы;

одинокие пенсионеры, в отношении которых было принято положительное решение о назначении помощи;

дети, нуждающиеся в особой поддержке: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, воспитывающиеся в приемных семьях или детских домах семейного типа, а также дети из малообеспеченных семей. Именно для этой категории граждан государством предусмотрена выплата в размере 6500 гривен.

Администрирование этого процесса возложено на Пенсионный фонд Украины, формирующий финальный реестр получателей. После верификации эти данные передаются Министерству социальной политики для обеспечения финансирования.

Важно отметить, что автоматическая подача заявления в прошлом году не гарантирует права на получение средств, если по результатам проверки было обнаружено несоответствие критериям программы. Никаких дополнительных действий или подачи новых документов от получателей не требуется.

Все процедуры проходят на основе внутренних данных органов социальной защиты и решений, принятых в рамках программы «Зимняя поддержка» в прошлом сезоне.

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