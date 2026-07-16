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16 июля 2026, 16:06 Читати українською

Верховная Рада поддержала назначение нового состава Кабмина

16 июля 2026 г. Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров. «За» 264 народных депутата.

16 июля 2026 г.

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Кто в новом Кабмине

  • Шмыгаль Денис Анатольевич — первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины;
  • Бережная Татьяна Васильевна — вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины;
  • Ченцов Всеволод Валерьевич вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Безгин Виталий Юрьевич министр по делам общин, территорий и внутри перемещенных лиц Украины;
  • Бидный Матвей Викторович Министр молодежи и спорта Украины;
  • Бутенко Андрей Петрович Министр образования и науки Украины;
  • Выговский Иван Михайлович министр внутренних дел;
  • Высоцкий Тарас Николаевич, министр аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Калашник Николай Владимирович Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
  • Ким Виталий Александрович министр по делам ветеранов Украины;
  • Кравченко Александр Сергеевич Министр экономики и окружающей среды Украины;
  • Ляшко Виктор Кириллович, министр здравоохранения Украины;
  • Марченко Сергей Михайлович Министр финансов Украины;
  • Маслов Денис Вячеславович, министр юстиции Украины;
  • Улютин Денис Валерьевич Министр социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Ферчук Оксана Витальевна, министр цифровой трансформации Украины.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
16 июля 2026, 16:29
#
Міністр оборони?
+
+36
BigBend
BigBend
16 июля 2026, 16:52
#
Звільнення Федорова — чи не найтупіший вчинок Зеленського за всю каденцію. Ще і Клименка намагається проникнути. Це взагалі шиза.

Але добре, що нарешті викинули Лісового. Його ще судити треба тепер.
+
0
Sergіy Podik
Sergіy Podik
16 июля 2026, 17:29
#
«Еті ваши АйТі могут нах#й» іті «

Главком Сирський 16 липня 206 року
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
16 июля 2026, 18:16
#
«206 року«

Центуріон Сирскіус
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