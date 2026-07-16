16 июля 2026 г. Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров. «За» 264 народных депутата.
Верховная Рада поддержала назначение нового состава Кабмина
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Кто в новом Кабмине
- Шмыгаль Денис Анатольевич — первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины;
- Бережная Татьяна Васильевна — вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины;
- Ченцов Всеволод Валерьевич вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Безгин Виталий Юрьевич министр по делам общин, территорий и внутри перемещенных лиц Украины;
- Бидный Матвей Викторович Министр молодежи и спорта Украины;
- Бутенко Андрей Петрович Министр образования и науки Украины;
- Выговский Иван Михайлович министр внутренних дел;
- Высоцкий Тарас Николаевич, министр аграрной политики и продовольствия Украины;
- Калашник Николай Владимирович Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
- Ким Виталий Александрович министр по делам ветеранов Украины;
- Кравченко Александр Сергеевич Министр экономики и окружающей среды Украины;
- Ляшко Виктор Кириллович, министр здравоохранения Украины;
- Марченко Сергей Михайлович Министр финансов Украины;
- Маслов Денис Вячеславович, министр юстиции Украины;
- Улютин Денис Валерьевич Министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Ферчук Оксана Витальевна, министр цифровой трансформации Украины.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Але добре, що нарешті викинули Лісового. Його ще судити треба тепер.
Главком Сирський 16 липня 206 року
Центуріон Сирскіус