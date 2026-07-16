Доллар подешевел, евро подорожало: официальный курс НБУ на 17 июля

Национальный банк Украины установил на 17 июля 2026 года официальный курс гривны на уровне 44,61 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 13 копеек.

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На пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 44,61 грн., что на 13 копеек меньше, чем в четверг (44,74 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке — 51,16 грн, что на 10 копеек больше, чем в четверг (51,06 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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