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16 июля 2026, 15:37 Читати українською

Украина диверсифицирует поставки сжиженного газа

Нефтегаз Украины подписал меморандум с американской компанией Argent LNG для прямых поставок сжиженного газа. Это должно уменьшить зависимость Украины от европейских биржевых хабов. Документ предусматривает создание цепи поставок от терминала в США в украинские подземные хранилища газа.

Нефтегаз Украины подписал меморандум с американской компанией Argent LNG для прямых поставок сжиженного газа.

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Нефтегаз сейчас настроен на прямые долгосрочные договоренности с американскими поставщиками сжиженного природного газа (LNG). Сегодня Украина не владеет собственными терминалами для приема LNG, поэтому основной объем природного газа поступает в страну через европейские газотранспортные сети.

В этой структуре европейские хабы аккумулируют газ из разных источников, среди которых США за последние годы закрепились как крупнейший поставщик, обеспечивая стабильный поток «молекул» газа в украинскую ГТС. Меморандум между НАК «Нефтегаз Украины» и американской компанией Argent LNG знаменует переход от ситуативных закупок на европейских биржах к развитию собственной цепи поставок.

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Подписанный документ определяет механизм, включающий закупку, транспортировку и распределение сжиженного газа, поступающего с американских мощностей в объеме до 25 миллионов тонн в год. Сотрудничество предусматривает гибкие схемы поставки, в частности, использование условий «франко-борт» (FOB), обеспечивающих контроль над грузом непосредственно от терминала, и условий поставки с судна в европейские регазификационные мощности.

Это позволит «Нафтогазу» не только обеспечивать свои потребности, но и использовать сеть подземных хранилищ для распределения газа на рынки Центральной, Восточной и Южной Европы, фактически превращая Украину в региональный газовый хаб.

Этот шаг является частью стратегии «Нефтегаза» по минимизации зависимости от рыночных колебаний и ценовых аномалий. Прямые отношения с американскими разработчиками позволяют избежать рисков, связанных с перепродажей газа на европейских биржах. Руководство компаний отмечает, что это начало масштабной инфраструктурной интеграции.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
TAN72
TAN72
16 июля 2026, 17:07
#
Цена и объем или это для галочки🤔
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