Греция заблокировала 21-й пакет санкций ЕС против россии: в чем причина

Греция не поддержала 21-й пакет санкций ЕС против россии из-за рисков для судоходной компании Dynagas, перевозящей российский сжиженный природный газ. Из-за позиции Афин принятие пакета отложили по меньшей мере на неделю, сообщает Financial Times .

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В чем причина

По данным издания, во время встречи послов стран ЕС представитель Греции заявил, что новые ограничения могут поставить под угрозу бизнес греческой судоходной компании Dynagas, специализирующейся на перевозке российского СПГ.

Из-за возражений Афин одобрение нового пакета санкций было отложено по меньшей мере на неделю. Для его принятия требуется единодушная поддержка всех 27 государств-членов ЕС.

Dynagas принадлежит греческому судовладельцу Георгию Прокопиу и эксплуатирует 27 газовозов, в том числе ледокольных танкеров класса Arc7, обслуживающих российский проект «Ямал СПГ».

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По оценкам FT, с начала 2025 года компания перевезла более 10 млн тонн российского сжиженного газа, совершив 144 рейса.

По словам греческой стороны, танкеры класса Arc7 практически невозможно переориентировать на другие маршруты, а их продажа в случае санкций может состояться только покупателям за пределами Запада. Стоимость одного такого судна оценивается примерно в $300 млн.