Рада планирует увеличить штрафы за нарушение языкового законодательства

Верховная Рада Украины зарегистрировала масштабный законопроект 15412 , который готовит существенные изменения в языковое законодательство. Документ охватывает двадцать два закона, призванных укрепить защиту государственного языка и устранить пробелы, выявленные за семь лет практики применения действующих норм.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Этот документ — ответ на запрос Верховной Рады, которая хочет наконец убрать дыры в законодательстве, чтобы украинский язык был повсюду: от школ до госучреждений.

Больше ответственности для бизнеса и госслужащих

Авторы документа предлагают значительно расширить перечень профессий и должностей, где владение государственным языком является обязательным при исполнении служебных обязанностей. Это правило коснется специалистов, чья работа предполагает выполнение публично значимых функций. К уже существующему списку добавились руководители государственных учреждений культуры, частные исполнители, арбитражные управляющие, аудиторы, работники ГНС.

Если законопроект будет принят, бизнес ожидают следующие изменения:

Продавцы программного обеспечения будут обязаны предупреждать покупателя об отсутствии украиноязычного интерфейса еще до оплаты товара. Украинский язык должен визуально преобладать над иноязычным текстом в любых программах и на сайтах. Работники частных детских лагерей и других внешкольных заведений получат обязанность обеспечивать украиноязычную среду для отдыха малышей. Это полностью урегулирует речевой режим в сфере детского оздоровления на законодательном уровне. Во внешкольном образовании и частных школах запретят использование русского языка. Члены избирательных комиссий и комиссий по референдуму будут обязаны свободно владеть государственным языком для выполнения своих обязанностей. Каждый участник политических мер получит гарантированное право выступать на государственном языке без ограничений. Предлагается запретить публичное исполнение, показ и демонстрирование произведений, выполненных на языке государства-агрессора, а также использование соответствующих фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов для рекламных мероприятий.

Ужесточение ответственности за нарушение языковых норм

За первое нарушение закона о языке Уполномоченный сможет вынести официальное предупреждение или наложить штраф в размере от 6 800 до 17 000 гривен. Повторное игнорирование языкового законодательства в течение одного года влечет за собой более суровую санкцию.

Нарушителю придется заплатить штраф в размере 25 500 гривен.

Дипломатическая служба получит новые задачи, где популяризация украинского языка станет частью культурной дипломатии. Местные советы получат более широкие полномочия по созданию условий, которые будут способствовать развитию государственного языка и популяризации украинской культуры в регионах.