Цены на нефть снизились после четырех дней роста

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июля 2026, 12:32 Читати українською

Цены на нефть снизились после четырех дней роста

В четверг, 16 июля, цены на нефть пошли вниз. Трейдеры решили зафиксировать доходы, параллельно оценивая риски новой волны ударов США по военным объектам Ирана. Эта эскалация снова подогрела страхи перед полномасштабным конфликтом и перебоями с поставками из-за критически важного Ормузского пролива, сообщает Reuters.

Цены на нефть снизились после четырех дней роста
Фото: magnific

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рынок выдыхает после стремительного ралли

После четырех дней непрерывного роста мировые цены на нефть немного просели. По состоянию на 09:05 фьючерсы на Brent снизились на $0,44 (0,52%) до $84,51 за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $0,23 (0,29%) до $79,37 за баррель. В ходе торгов цена Brent росла почти на $1, а оба эталонных сорта нефти оставались вблизи самых высоких уровней за последний месяц.

Накануне США нанесли удары по береговой обороне и ракетным позициям Ирана после того, как снова ввели морскую блокаду его портов. В ответ Тегеран пригрозил полностью перекрыть региональный экспорт энергоносителей, заявив, что ведет «экзистенциальную войну» с Америкой.

«Геополитические риски продолжают толкать цены вверх, но после сильного ралли трейдеры перешли в режим ожидания. Сейчас фокус сместился с самых угроз на то, будут ли реальные перебои с поставками нефти и как США и Иран будут действовать в ближайшие дни», — отмечает Приянка Сачдева, старший аналитик Phillip Nova.

На этой неделе нефть дорожала именно из-за угрозы судоходству в Ормузском проливе, через которую до войны проходила почти пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного газа.

В среду — в первый день после восстановления морской блокады Ирана со стороны США — трафик в проливе существенно упал. Через нее прошло всего 7 судов по сравнению с 13 накануне. Прямое противостояние между Вашингтоном и Тегераном вспыхнуло с новой силой на прошлой неделе, разрушив хрупкое перемирие, которого удалось добиться в июне.

Читайте также: На АЗС прогнозируют скачок цен: топливо может подорожать на 12 грн

Угроза второго фронта

Соседние страны пытаются выступить посредниками в переговорах, и большинство аналитиков считают полномасштабную войну маловероятной. Однако, по словам главного стратега Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава, цена на WTI все равно может подскочить до $85−87 в зависимости от развития конфликта.

Эксперты предупреждают: Иран намекает, что может привлечь своих союзников-хуситов в Йемене, чтобы заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий к Красному морю. Это откроет новый фронт против Вашингтона и поставит под удар вторую по важности энергетическую артерию мира.
К тому же, источники Reuters в США отмечают, что последние авиаудары могут стать началом «более сложных» военных операций против Ирана, что только придает нервозности рынку.

Прогнозы от Goldman Sachs

В банке Goldman Sachs озвучили два сценария развития событий на ближайшие месяцы:

  • Пессимистический: Brent может превысить $110 за баррель в четвертом квартале, если экспорт из Персидского залива так и не возобновится.
  • Оптимистичный: цена может упасть до $60−69 до конца года, если напряжение спадет, а добыча будет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось.

В то же время, аналитики ING предупреждают о дополнительном факторе риска: обострение конфликта происходит на фоне критически низких коммерческих запасов нефти в США. Сейчас они находятся на минимуме с 2022 года, а для этого времени года — на самом низком уровне с 2018 года. Быстрое сокращение резервов в течение второго квартала делает нефтяной рынок еще более уязвимым к любым новым срывам поставок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 71066186 и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами