Цены на нефть снизились после четырех дней роста

В четверг, 16 июля, цены на нефть пошли вниз. Трейдеры решили зафиксировать доходы, параллельно оценивая риски новой волны ударов США по военным объектам Ирана. Эта эскалация снова подогрела страхи перед полномасштабным конфликтом и перебоями с поставками из-за критически важного Ормузского пролива, сообщает Reuters.

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Рынок выдыхает после стремительного ралли

После четырех дней непрерывного роста мировые цены на нефть немного просели. По состоянию на 09:05 фьючерсы на Brent снизились на $0,44 (0,52%) до $84,51 за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $0,23 (0,29%) до $79,37 за баррель. В ходе торгов цена Brent росла почти на $1, а оба эталонных сорта нефти оставались вблизи самых высоких уровней за последний месяц.

Накануне США нанесли удары по береговой обороне и ракетным позициям Ирана после того, как снова ввели морскую блокаду его портов. В ответ Тегеран пригрозил полностью перекрыть региональный экспорт энергоносителей, заявив, что ведет «экзистенциальную войну» с Америкой.

«Геополитические риски продолжают толкать цены вверх, но после сильного ралли трейдеры перешли в режим ожидания. Сейчас фокус сместился с самых угроз на то, будут ли реальные перебои с поставками нефти и как США и Иран будут действовать в ближайшие дни», — отмечает Приянка Сачдева, старший аналитик Phillip Nova.

На этой неделе нефть дорожала именно из-за угрозы судоходству в Ормузском проливе, через которую до войны проходила почти пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного газа.

В среду — в первый день после восстановления морской блокады Ирана со стороны США — трафик в проливе существенно упал. Через нее прошло всего 7 судов по сравнению с 13 накануне. Прямое противостояние между Вашингтоном и Тегераном вспыхнуло с новой силой на прошлой неделе, разрушив хрупкое перемирие, которого удалось добиться в июне.

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Угроза второго фронта

Соседние страны пытаются выступить посредниками в переговорах, и большинство аналитиков считают полномасштабную войну маловероятной. Однако, по словам главного стратега Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава, цена на WTI все равно может подскочить до $85−87 в зависимости от развития конфликта.

Эксперты предупреждают: Иран намекает, что может привлечь своих союзников-хуситов в Йемене, чтобы заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий к Красному морю. Это откроет новый фронт против Вашингтона и поставит под удар вторую по важности энергетическую артерию мира.

К тому же, источники Reuters в США отмечают, что последние авиаудары могут стать началом «более сложных» военных операций против Ирана, что только придает нервозности рынку.

Прогнозы от Goldman Sachs

В банке Goldman Sachs озвучили два сценария развития событий на ближайшие месяцы:

Пессимистический: Brent может превысить $110 за баррель в четвертом квартале, если экспорт из Персидского залива так и не возобновится.

Оптимистичный: цена может упасть до $60−69 до конца года, если напряжение спадет, а добыча будет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось.

В то же время, аналитики ING предупреждают о дополнительном факторе риска: обострение конфликта происходит на фоне критически низких коммерческих запасов нефти в США. Сейчас они находятся на минимуме с 2022 года, а для этого времени года — на самом низком уровне с 2018 года. Быстрое сокращение резервов в течение второго квартала делает нефтяной рынок еще более уязвимым к любым новым срывам поставок.