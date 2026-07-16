Япония признала криптоактивы фининструментами, ЕС предостерег крипторынок: что нового

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Япония признала криптоактивы финансовыми инструментами

Парламент Японии принял изменения в законодательство, которыми приравнял криптовалюты к традиционным финансовым инструментам. Как сообщает Reuters со ссылкой на телеканал NHK, новые правила заработают примерно через год после завершения переходного периода.

После вступления в силу новых норм криптоактивы будут регулироваться в рамках закона о финансовых инструментах и биржах. Это фактически приравнивает их к акциям, облигациям и другим классическим активам.

На крипторынок теперь будут распространяться строгие правила по инсайдерской торговле. По данным издания Crypto Briefing, создатели токенов (эмитенты) будут обязаны полностью раскрывать детали своих проектов, если они предлагают активы японским инвесторам.

Также отмечается, что государство будет жестко отслеживать легальность работы всех криптомайданчиков.

Новое законодательство предусматривает наказание за работу в тени и защищает вкладчиков от чрезмерных рисков:

До 10 лет тюрьмы: Именно такой срок или штраф до 10 миллионов иен будет угрожать за ведение криптобизнеса без официальной регистрации.

Лимиты на сомнительные токены: Если проект не прошел независимый финансовый аудит, вводится ограничение на инвестиции — один инвестор сможет вложить в такой токен не более 2 миллионов иен.

Число пользователей криптобирж в стране постоянно увеличивается. Новая нормативная база направлена на создание прозрачных и понятных правил для бизнеса, минимизировать мошенничество и гарантировать надежную защиту для частных инвесторов.

Группа сенаторов-демократов выступила против криптозаконопроекта CLARITY

В Вашингтоне разгорелся скандал вокруг законопроекта CLARITY — закона о структуре крипторинка. Трое влиятельных сенаторов-демократов, Крис Мерфи, Крис Ван Голлен и Джефф Меркли, публично осудили документ, назвав его коррумпированным и выгодным лично для бизнес-интересов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CoinDesk.

Главная претензия демократов — отсутствие в текущей версии документа каких-либо этических ограничений для чиновников. Законопроект не запрещает президенту или другим высокопоставленным должностным лицам владеть криптобизнесом и зарабатывать на нем деньги, даже если они оказывают непосредственное влияние на регулирование этой отрасли.

«Если эта система не остановит коррупцию Трампа по всей отрасли, то этот законопроект ничего не стоит. Если он защищает доминирование Трампа над отраслью, регулирование которой он будет контролировать, то сам по себе законопроект является фундаментальной коррупцией…», — заявил сенатор Крис Мерфи.

Противостояние перешло в публичную плоскость 14 июля 2026 г. во время пресс-конференции в Вашингтоне, организованной общественной группой Americans for Financial Reform (AFR).

Неожиданным союзником сенаторов стал известный голливудский актер Бенджамин Маккензи, звезда сериалов «The OC» и «Готем», активно исследующий тему криптовалют. Как пишет издание The Hill, актер прямо обвинил Трампа в коррупции.

«CLARITY Act призван обеспечить четкие правила для криптовалют, однако в нем нет никаких этических предохранителей, которые могли бы помешать или хотя бы снизить коррупцию президента Трампа в этой сфере», — заявил он.

Отметим, что законопроект CLARITY уже прошел несколько важных этапов:

Лето 2025 года — документ одобрила Палата представителей.

Начало 2026 года — свою версию поддержал Комитет по сельскому хозяйству Сената.

Май 2026 года — инициативу согласовал Банковский комитет.

Следующий шаг — финальное голосование в Сенате США. Чтобы закон был принят, он должен набрать минимум 60 голосов. Это означает, что республиканцам в любом случае требуется поддержка части демократов.

Новые правила MiCA: в ЕС предупредили об угрозе перегрузки криптосервисов

Завершение переходного периода для европейского регламента MiCA, завершившегося 1 июля, может спровоцировать хаос и заблокировать работу криптокомпаний в Евросоюзе. Об этом заявила глава Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA) Бруна Сего.

Из-за новых жестких требований европейский рынок поделился на тех, кто получил лицензию, и на тех, кто вынужден уйти. Это создает двойную нагрузку:

Компании, покидающие рынок, рискуют утонуть в запросах на массовый вывод средств клиентами.

Лицензированные платформы получают резкий приток новых пользователей, поэтому их отделы верификации (KYC) и финансового мониторинга (AML) работают на грани возможностей.

Ранее фирмы могли работать по локальным лицензиям отдельных стран ЕС. Теперь деятельность без регистрации по единому стандарту MiCA запрещена. Регулятор ESMA уже отдал приказ всем нелицензированным компаниям незамедлительно закрыть бизнес в регионе.

В настоящее время в реестре ЕС находятся 244 легальных поставщика криптуслуг. В последние дни перед дедлайном лицензии получили компании из Италии, Франции, Мальты и Испании, а 6 июля полную авторизацию прошел финтех-гигант Ripple .

AMLA уже опубликовала инструкции для бизнеса о том, как безопасно передавать и принимать клиентов. До конца года ведомство подготовит подробный отчет об угрозах отмывания денег в криптосфере и начнет активнее использовать блокчейн-аналитику для контроля.

На этом регулировка не остановится. Европарламент уже согласовал планы расширения надзора на сферы DeFi, NFT, стейкинг и криптокредитование.

Сенат США единогласно выступил против помилования основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида

Сенат США принял резолюцию, согласно которой основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид «ни при каких обстоятельствах» не должен получить президентское помилование или смягчение приговора. Решение было принято по процедуре «единогласного согласия» — то есть ни один из сенаторов не выступил против. Об этом сообщает CoinDesk.

Авторами резолюции стали сенаторы Синтия Ламмис (республиканка) и Рубен Гальего (демократ). Ламмис, известная в Конгрессе как самая страстная поклонница криптоиндустрии, лично возглавила движение за то, чтобы держать главного антигероя рынка за решеткой.

Сэм Бенкман-Фрид сможет выйти на свободу не раньше 2044 года. В ноябре 2023 года присяжные сочли его виновным в присвоении более $8 миллиардов клиентских средств, назвавших одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен помиловать Бенкмана-Фрида. При этом ранее Трамп уволил или смягчил наказание для других известных фигур индустрии — основателя Binance Чанпена Чжао и основателя Silk Road Росса Ульбрихта.

Напомним, Бенкман-Фрид тайно перевел миллиарды долларов по депозитам клиентов биржи FTX своей другой компании — трейдинговому фонду Alameda Research. На эти деньги покупали недвижимость на Багамах, совершали политические пожертвования и осуществляли рискованные торговые операции.

В ноябре 2022 года СМИ выяснили, что капитал Alameda держится на FTT — токене, который FTX сама и печатала. После этой новости и заявления Binance о распродаже токенов, пользователи панически бросились снимать деньги. Поскольку средств на счетах не было, биржа мгновенно обанкротилась.