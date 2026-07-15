Национальный банк Украины установил на 16 июля 2026 официальный курс гривны на уровне 44,74 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 14 копеек.
Доллар подешевел на 14 копеек: официальный курс НБУ на 16 июля
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Курс доллара
На четверг НБУ установил курс доллара на уровне 44,74 грн, что на 14 копеек меньше, чем в среду (44,88 грн).
Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг установлен на отметке — 51,06 грн, что на 13 копеек меньше, чем в среду (51,19 грн).
Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).
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Источник: Минфин
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