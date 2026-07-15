Goldman Sachs выпускает еврооблигации после привлечения $10 миллиардов на рынке США

В среду 15 июля финансовая корпорация Goldman Sachs Group Inc. начала продажу еврооблигаций, которая будет состоять из трех траншей. Это произошло на следующий день после публикации финансового отчета и масштабного размещения долговых обязательств в США на сумму $10 млрд, сообщает Bloomberg.

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Объем и структура нового соглашения

Американский банк планирует привлечь не менее 1,5 млрд евро ($1,7 млрд) в рамках этого крупного выпуска. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, пожелавший остаться анонимным.

Размещение состоит из трех траншей:

двух — с плавающей и фиксированной ставками, которые могут быть досрочно выкуплены через 3 года;

третьего — с более долгим сроком погашения и фиксированной ставкой, который можно будет отозвать через 7 лет.

Предыдущие рекорды банка

В этом году Goldman Sachs уже провел два крупнейших долговых соглашения среди финансовых институтов. В феврале банк привлек 7 млрд евро через четыре евро транша, что стало самым масштабным размещением в европейском финансовом секторе в 2026 году. А в январе компания продала облигации на рекордные $16 млрд — это самый большой выпуск в истории для американских банков.

В то же время во время размещения трех траншей облигаций в США во вторник спрос инвесторов на пике составил около $32 млрд.

Финансовый взлет

Новые сделки проходят после того, как Goldman Sachs превзошел собственные рекорды на Уолл-стрит по доходам от торговли акциями. По итогам квартала этот бизнес принес банку $7,42 млрд, что превышает совокупный результат за весь 2019 год. Кроме того, инвестиционно-банковское подразделение получило самые высокие комиссионные доходы с 2021 года.

Ценовые ожидания

Первоначальные ориентиры доходности для бумаг с плавающей ставкой составляют около 100−105 базисных пунктов свыше трехмесячной ставки Euribor.

Более короткие облигации с фиксированной ставкой предлагают с премией в районе 90−95 базисных пунктов в средние свопы (mid-swaps), а самый длинный транш — с премией около 125−130 базисных пунктов.

Ожидается, что облигации получат следующие кредитные рейтинги:

A2 от Moody's Ratings;

BBB+ от S&P Global Ratings;

A от Fitch Ratings.

Единственным организатором этого выпуска выступает Goldman Sachs Group Inc.