Украинцы не будут платить за газовые услуги, которые фактически не получают

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение, которым потребители, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии россии и не может использоваться в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации, не будет начисляться плата за услугу распределения газа. Об этом идет речь в сообщении Нацкомиссии.

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Что известно о решении

Вместе с тем решение предусматривает:

неначисление платы за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов в случаях, определенных законодательством;

освобождение бытовых потребителей от обязанности ежемесячно передавать оператору газораспределительной системы показания счетчика газа в течение периода, когда потребление природного газа невозможно и плата за его распределение не начисляется.

Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что нормативно-правовые акты Нацкомиссии нуждались в приведении в соответствие с законом Украины № 4825-ІХ, поскольку плата за распределение природного газа рассчитывается исходя из заказанной годовой мощности, а не фактического потребления.

«Отныне граждане, которые из-за последствий войны не могут пользоваться природным газом из-за наличия опасности использования газового оборудования, не будут платить за услуги, которые фактически не получают», — подчеркнули в Нацкомиссии по энергетике.

Постановление вступает в силу дня, следующего за днем его официального обнародования.