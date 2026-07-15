По итогам первого полугодия фаворитом по размеру уплаченных налогов стала перерабатывающая индустрия. Это 17,6% от общей суммы уплаты в сводный бюджет — практически каждая 5 гривна. Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
Каждая пятая гривна в бюджет: какая отрасль уплатила больше всего налогов
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Кто заплатил больше всего
Значительную часть также сформировали:
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 15,9%;
- государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 12,0%;
- финансовая и страховая деятельность — 11,5%.
Эти отрасли также продемонстрировали наибольший рост уплаты бюджета по сравнению с первым полугодием 2025 года.
В лидерах опять же перерабатывающая промышленность, увеличившая уплату на 33,5 млрд грн (+19,1%).
Предприятия сферы государственного управления и обороны уплатили больше на 21,3 млрд грн (+17,5%), оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — на 18,6 млрд грн (+10,9%), а поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 128,3 млрд. грн.
Источник: Минфин
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