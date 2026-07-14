Минфин привлек от размещения ОВГЗ 6,3 млрд грн — на 12,8 млрд меньше, чем неделю назад

Министерство финансов 14 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,29 млрд грн, что на 12,77 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 19,06 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,15 млрд грн под 15,15% (с/с 15,13%) с погашением 21 июля 2027 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,15%, средневзвешенный — 15,14%);

2,07 млрд грн под 15,65% (с/с 15,60%) с погашением 26 апреля 2028 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,70%, средневзвешенный — 15,70%).

2,07 млрд грн под 16,08% (с/с 16,08%) с погашением 25 апреля 2029 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.