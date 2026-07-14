Национальный банк Украины установил на 15 июля 2026 года официальный курс гривны на уровне 44,88 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 21 копейку.
Доллар подорожал на 21 копейку: официальный курс НБУ на 15 июля
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Курс доллара
В среду НБУ установил курс доллара на уровне 44,88 грн, что на 21 копейку больше, чем во вторник (44,67 грн).
Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс евро
В то же время, курс евро на среду установлен на отметке — 51,19 грн, что на 14 копеек больше, чем во вторник (51,05 грн).
Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).
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Источник: Минфин
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