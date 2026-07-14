Доллар подорожал на 21 копейку: официальный курс НБУ на 15 июля

Национальный банк Украины установил на 15 июля 2026 года официальный курс гривны на уровне 44,88 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 21 копейку.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В среду НБУ установил курс доллара на уровне 44,88 грн, что на 21 копейку больше, чем во вторник (44,67 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время, курс евро на среду установлен на отметке — 51,19 грн, что на 14 копеек больше, чем во вторник (51,05 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту